Bolsos Imperio Clandestino, regalos perfectos para la mujer actual

jueves, 8 de septiembre de 2022

El bolso es un accesorio que permite realzar el estilismo de la vestimenta. Esta pieza versátil y práctica puede tener diferentes tamaños, formas y estar fabricada en cuero, tela o piel.

Debido a su utilidad, es uno de los mejores regalos para la mujer actual. Entre las marcas españolas que comercializan este producto destaca Imperio Clandestino. Acaban de abrir una tienda, en Gran Plaza 2 (Majadahonda), cuenta con un amplio catálogo de bolsos Imperio Clandestino que aportan calidad y elegancia.

¿Cuáles son los modelos más destacados de Imperio Clandestino? En la marca existe un bolso para cada ocasión. Por ejemplo, el bolso Wanda es una pieza básica que no puede faltar en el armario. Esta bandolera, ideal para una salida de amigas, se encuentra elaborada en piel de vacuno, tiene una cremallera en su parte superior y correa combinada con cadena.

Por otra parte, el modelo Luna de Imperio Clandestino, confeccionado en piel de Pitón, otorga un look chic a la mujer ejecutiva. Cuenta en su interior con una separación interna con cremallera y su cierre es de broche. Está disponible en tamaños mini, mediano y grande. Además, el modelo está disponible en color verde, burdeos, negro, marino y multicolor.

El bolso Daniela es ideal para llevarlo en la mano. Esta pieza sumamente cómoda, con forro en su interior y cierre con cremallera, está fabricada con piel de avestruz. Los colores más solicitados son el camel y el marrón.

Bolsos para cualquier estilo Si se quiere regalar un bolso para ir al trabajo, se recomienda elegir el que tenga suficiente capacidad. El modelo Honey destaca en este sentido, ya que tiene una altura de 27 centímetros.

Para eventos especiales como bautizos, comuniones o bodas; los bolsos clutch son los recomendados. Estas piezas sin asa, diseñadas para llevarse en la mano, son el complemento para dichas ocasiones. La marca cuenta con los modelos Poline, Verne y Jockey que están disponibles en dos tamaños.

Para las mujeres viajeras, el complemento ideal es un bolso que permita llevarlo cruzado o de hombros. En este sentido, el bolso Marni de Imperio Clandestino, con compartimiento interior, destaca por su asa larga para cruzar.

Finalmente, el bolso idóneo para el día a día de la mujer actual es el que combine con todo. También es importante que no sea muy grande ni muy pequeño. Al respecto, la tienda online cuenta con bolsos como el Lisa y el Michelle en colores beige, celeste, lila, amarillo, esmeralda y menta.

Los bolsos son los regalos más buscados y útiles para mujeres en ocasiones como cumpleaños o aniversarios. Gracias a las piezas con diseños elegantes, clásicos y en tendencia de la marca Imperio Clandestino, regalar uno de estos complementos es garantía de éxito.



