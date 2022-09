Moda íntima masculina creada artesanalmente con materiales únicos y tejidos de alta calidad, por ZD Zero Defects Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La comodidad, a la hora de elegir ropa interior masculina, es uno de los aspectos imprescindibles, puesto que estas prendas acompañan a los hombres durante todo el día y deben ajustarse a la realización de distintas tareas.

En este sentido, los calzoncillos, ya sean boxers, slips o shortys, deben seguir los movimientos de cada persona sin generar roces ni molestias. Para lograr máximo confort en sus prendas, la marca ZD Zero Defects emplea materiales y tejidos de primera calidad. Esta firma comenzó su actividad en 1920, por lo que lleva más de 100 años diseñando y vendiendo ropa interior masculina y femenina.

Sus artículos son aptos para personas con tallas pequeñas y grandes. También elaboran camisetas, calcetines y pijamas, entre otros productos.

La marca que elabora sus prendas de forma artesanal, ZD Zero Defects Para todas sus creaciones, esta marca utiliza materiales de alta calidad como algodón egipcio, hilo de Escocia o hilo de soja. Además, el proceso incluye una etapa de investigación y desarrollo estratégico y, después, un exhaustivo control de calidad. Una vez que los tejidos ya han sido confeccionados y repasados, se pasa a la fase de tintura. Cuando esto finaliza se realizan los cortes necesarios y el estirado de manera manual.

De esta manera, ZD Zero Defects combina el cuidado del proceso artesanal con el uso de tecnología de avanzada. Se trata de un método propio y único, que permite obtener prendas de ropa interior de gran calidad. Esto sería imposible de conseguir si la producción estuviera deslocalizada en distintos talleres, sin embargo, ZD Zero Defects tiene su propia fábrica en Mataró, Barcelona.

Gracias a todos estos cuidados, los tejidos de ZD Zero Defects consiguen imitar la elasticidad de la piel humana. Además, estas prendas son transpirables y no dañan ni a las pieles más sensibles. Al ser productos lisos y suaves cuyas costuras son imperceptibles, la sensación que se experimenta al vestirles es de absoluta comodidad.

¿Por qué es importante escoger la talla adecuada en la ropa interior masculina? Las prendas elaboradas por ZD Zero Defects son aptas para personas con cinturas desde los 72 a los 150 centímetros. En todos los casos el nivel de comodidad es el mismo. Los especialistas de la firma recomiendan escoger la talla adecuada. Si bien al usar modelos más pequeños los calzoncillos pueden lucir bien, la comodidad no será óptima. Además, cuando el tejido está sometido a una mayor tensión, se hará cada vez más fino y perderá densidad. Esto supone acortar la vida útil de la prenda.

La ropa interior masculina de ZD Zero Defects viene en distintas tallas y todos sus modelos garantizan comodidad absoluta gracias al uso de materias primas de alta calidad y a un proceso artesanal de fabricación que es único.



