Image Up Scaler permite crear imágenes en pocos segundos, sin tener que dibujar y con ayuda de Inteligencia Artificial

jueves, 8 de septiembre de 2022, 16:31 h (CET) Image Up Scaler sigue innovando y crea la opción de generar imágenes a partir de textos, con su nueva herramienta de generación de imágenes gracias a la inteligencia artificial que permite a sus usuarios ejecutar sus proyectos de la manera más sencilla en pocos pasos y de manera online Image Up Scaler llega con una solución para las personas que piensan que una imagen vale más que mil palabras. Gracias a su generador de imágenes los usuarios tendrán la opción de crear una imagen simplemente con palabras.

¿Cómo funciona Image Up Scaler?

El usuario debe escribir un texto describiendo el tipo de imagen que le gustaría generar, luego puede elegir el tipo de imagen y en pocos segundos recibirá una imagen generada basada en la descripción del texto, gracias al algoritmo de Image Up Scaler.

Generar imágenes en pocos segundos como un gato jugando con un ratón, una casa en las montañas o una persona estudiando resulta facilísimo; todo eso y mucho más lo puede generar esta nueva herramienta de generación de imágenes que permitirá a sus usuarios explorar su imaginación y plasmar sus ideas escritas a imágenes en pocos segundos.

Para las personas que quieran conocer la función de generar imágenes a partir de texto, Image Up Scaler ofrece 10 imágenes gratuitas para su descarga. Pueden elegir el estilo de la imagen para las generaciones, por ejemplo: foto, dibujos animados, imagen de fantasía, arte de mosaico, escultura de mármol, óleo sobre lienzo, etc. La imagen se creará con un tamaño de 512*512, formato png. La imagen se generará en un tiempo de 10 a 30 segundos dependiendo del número de imágenes generadas al mismo tiempo.

El generador de imágenes de Image Up Scaler es una buena herramienta para personas que vivan del mundo de la creatividad y necesiten un momento de inspiración. Pintores, fotógrafos, periodistas y diseñadores tienen la posibilidad de apoyarse en esta herramienta para poder ejecutar sus proyectos.

La idea principal de esta herramienta es que el algoritmo intentará generar imágenes lo más parecidas posible al texto escrito por el usuario y al mismo tiempo mantener una visión natural de la imagen generada.

‘Nuestro trabajo se ha basado en el artículo científico 2022 de Robin Rombach y Andreas Blattmann de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, ellos crearon algoritmos y entrenando CNN, hemos ajustado los parámetros, y lo hemos ejecutado en un servidor GPU. Gracias a esto hemos encontrado estilos de imagen que se pueden generar y hemos creado un servicio amigable basado en su trabajo para que sea posible su uso por cualquier persona. Los usuarios que quieran conocer la web de Image Up Scaler, pueden iniciar usando el plan gratuito, pero si desean usar las diversas herramientas que ofrecen pueden suscribirse a uno de sus planes mensuales’ señalan desde Image Up Scaler.

Image Up Scaler es una empresa joven de Ucrania. dedicada a los servicios de procesamiento de imágenes basados en la inteligencia artificial para la eliminación del fondo, el aumento de la escala de la imagen, la mejora y el desenfoque de las imágenes.

Para más información puede visitarse su web: https://imageupscaler.com/ai-image-generator/ o contactar con: Kateryna Yakymenko kayte.yakymenko@imageupscaler.com.

