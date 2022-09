Cómo aprender a aprender, YUGROW destaca tres claves importantes Comunicae

jueves, 8 de septiembre de 2022, 16:43 h (CET) Expertos de Harvard afirman que actualmente las habilidades técnicas duran solamente dos años y esta tendencia se irá reduciendo. YUGROW lo ha comprobado en cientos de programas de autoaprendizaje y señala que la clave del éxito de las organizaciones depende de la capacidad de sus personas de aprender a aprender y de adaptarse a los cambios Desde hace unos años, la curva de crecimiento exponencial de la tecnología es mucho más veloz que la capacidad humana de absorber tantos nuevos conocimientos, de hecho expertos de Harvard afirman que actualmente las habilidades técnicas tienen vigencia durante solo dos años y esta tendencia se irá reduciendo. Esto, unido a que la Comisión para la Educación de la Unión Europea considere aprender a aprender como una competencia básica de gran influencia en todas las demás y que es posible entrenar, lleva a señalar que la única estrategia válida para triunfar hoy en día, es no parar nunca de aprender.

Por eso, como destacan especialistas de YUGROW, hay tres claves importantes a tener en cuenta: la autonomía, el deseo de evolucionar y potenciar el upskiling y reskilling dentro de las organizaciones.

Ser autónomos y no depender tanto de otros a la hora de adquirir nuevos conocimientos es lo que se conoce como autoaprendizaje para el autodesarrollo, que implica el compromiso que adopta un individuo consigo mismo por superarse, incluso dentro de una organización.

Tener el deseo de evolucionar se refiere a ese deseo que ha hecho a la humanidad progresar y avanzar desde el principio de los tiempos, lo que permite el éxito de las organizaciones que apuesten por ello y diferencia a unos profesionales de otros. Aquellos profesionales que opten por la estrategia de especializarse y acomodarse sin tener la inquietud del aprendizaje constante y el autodesarrollo, se verán sorprendidos cada vez que haya un cambio radical en la industria o en su entorno y tendrán muchas dificultades para adaptarse.

Se da la circunstancia añadida de que en este año 2022, los conceptos de upskilling y de reskilling se han puesto de plena actualidad y será en esta necesidad de empezar a desarrollar competencias nuevas entre sus empleados, donde las organizaciones encontrarán la oportunidad de oro de fomentar este autoaprendizaje para el autodesarrollo, esta capacidad de aprender a aprender entre sus personas. Sobre todo basándose en que las empresas crecen cuando lo hacen las personas que las integran.

Ante esta realidad, una empresa, una persona puede permanecer como mero espectador, o aprender de cada situación y experiencia para tratar de adaptarse en futuras ocasiones. Se dice que de los fracasos se aprende, pero esto solo es cierto si se entrena la competencia de aprender a aprender, pues es en ese momento cuando se extraen las conclusiones y los aprendizajes a aplicar en futuras ocasiones. El fracaso debe ir seguido de reflexión y aprendizaje.

Si tener las competencias y habilidades necesarias para que uno mismo pueda potenciar esta forma de aprendizaje es importante, tener el espacio y la capacidad de parar para pensar de forma reflexiva, lo es igualmente.

Según YUGROW , expertos en crecimiento y desarrollo profesional, la clave del éxito de las organizaciones, por tanto, va a depender de la capacidad de sus personas de aprender a aprender y de poder adaptarse a los cambios así como de la forma en la que afronten nuevos retos. El futuro será de aquellos profesionales capaces de adoptar el autoaprendizaje para el autodesarrollo como forma de crecimiento profesional y con ganas de seguir mejorando.

SOBRE YUGROW

YUGROW es la primera plataforma de servicios de desarrollo profesional online que ayuda a crecer a las empresas y a sus personas.

Acompaña a empresas y profesionales a alcanzar sus objetivos mediante programas de desarrollo personalizado para líderes y mandos intermedios que se adaptan a sus necesidades y a su realidad.

Se trata del mejor espacio para crecer, 100% online, personalizado, con plataforma propia y con una metodología que ya funciona.

