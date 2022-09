Worten.es es la página web de distribución de electrodomésticos y electrónica que menos carbono emite Comunicae

jueves, 8 de septiembre de 2022, 15:55 h (CET) La página web de la empresa especializada en la distribución de electrodomésticos, electrónica de consumo y de entretenimiento, Worten, es un 54% más limpia que el resto de páginas analizadas y demuestra así su compromiso con el cuidado del medioambiente La huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por parte de un individuo, organización, evento o producto. La importancia de este concepto en relación al medioambiente reside en que es un indicador de sostenibilidad y de impacto hacia el cambio climático. Cuando un usuario accede a una página web aumenta esta huella de carbono.

Este aumento se produce debido a que todas las páginas de internet están alojadas en servidores ubicados en diferentes ordenadores gigantes que están repartidos en todo el planeta. Estos ordenadores de grandes dimensiones consumen una gran cantidad de electricidad y, en función del modo en el que obtengan la energía, el uso de dichos servidores liberan una determinada cantidad de CO2 a la atmósfera.

No obstante, no todas las páginas web liberan la misma cantidad de CO2. Cuanto menor es su eficiencia -ya sea por las dificultades de carga de la página o por la descarga continuada de información- o mayor sea su tráfico, mayor será la energía eléctrica necesaria para poder visualizar su contenido y, por tanto, la huella de carbono será más grande.

La página Website Carbon Calculator calcula el CO2 emitido por una web basándose en variables como la energía consumida según el volumen de datos transferidos o la fuente energética utilizada por el data center que aloja la web (si es renovable o no).

Website Carbon también clasifica las webs en dos grupos: por una parte, webs más limpias que el total de las analizadas por esta herramienta y, por otra parte, webs más sucias que el total de las analizadas.

Según los datos aportados por la Website Carbon, Worten.es es la página web de distribución de electrodomésticos y electrónica que menos carbono emite. Es una web un 54% más limpia que todas las analizadas, pues emite solo 0,4g de carbono por visitantes, convirtiéndose en una de las webs más eficientes en emisiones de CO2 de la distribución española.

La página web que más emisiones de carbono emite por visitante llega a la cifra de 3,7g, más de nueve veces que Worten.es. Además, es un 90% más sucia que el total de las webs analizadas por Website Carbon. La segunda página más contaminante emite 1g de carbono por visitante y es un 76% más sucia que el total de las webs analizadas por la herramienta.

De este modo, los datos expuestos por Website Carbon reafirman que Worten está comprometido completamente con la preservación del medioambiente. A ello hay que añadir diferentes iniciativas llevadas a cabo por la compañía en los últimos años como las diferentes reforestaciones realizadas en diferentes zonas de España y Portugal o la plantación de un árbol por cada compra de un electrodoméstico A++ o A+++ y la entrega del antiguo para su reciclaje.

