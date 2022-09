Comprar productos ecológicos es invertir en la salud propia y en la de los demás Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los productos ecológicos se han convertido en los mejores aliados para los seres humanos. Estos tienen innumerables características que permiten mejorar la salud, pero también contribuir con la preservación del planeta.

En la actualidad, existen una variedad de alimentos de esta categoría, incluso hay empresas que han empezado a elaborar refrescos naturales, ya que se ha comprobado que el consumo excesivo de las bebidas carbonatadas tradicionales tienen efectos nocivos para el organismo. Estas son capaces de desencadenar distintas enfermedades. En España, ya se puede disfrutar del exquisito sabor de los refrescos saludables MoonWater sin ningún tipo de remordimiento.

MoonWater es uno de los productos ecológicos preferidos Hoy en día, las personas están demandando cada vez más los productos ecológicos. La razón es que muchos han tomado conciencia de los efectos negativos que causan los alimentos con aditivos químicos.

Los amantes de las bebidas carbonatadas ya tienen una alternativa; MoonWater, un refresco natural a base de agua mineral, zumo de fruta ecológica y burbuja final, disponibles en cuatro exquisitos y exóticos sabores: Lima & Jengibre, Naranja y Granada, Mango & Mandarina y Mora & Arándanos.

Estos refrescos saludables son bajos en calorías, no contienen azúcares refinados, ni edulcorantes artificiales. Además, están libres de colorantes, conservantes, pesticidas y aditivos químicos.

Los refrescos ecológicos MoonWater son refrescantes, ideales para beber durante los días calurosos o tras una jornada de ejercicio. Asimismo, sus ricos sabores los hacen el perfecto acompañante para cualquier tipo de comida a cualquier hora del día.

Qué se busca con la elaboración de los refrescos naturales Los refrescos ecológicos MoonWater, fabricados en Asturias, nacen con el propósito de cuidar el planeta y la salud de sus habitantes. Para tal fin, no solo utilizan ingredientes 100% naturales, sino que también son envasados en latas de aluminio reciclables libres de BPA.

Cuáles son los beneficios de consumir los refrescos MoonWater Son muchos los beneficios. Por un lado, destaca el hecho de que al estar elaborados con ingredientes naturales y ser bajos en calorías no producen obesidad. De hecho, pueden ser consumidos por personas de cualquier edad.

Por otra parte, al apostar por los productos ecológicos se protege el medioambiente y la biodiversidad. Además, se evitan enfermedades ocasionadas por los pesticidas como alergias, alteración del sistema metabólico y endocrino y trastornos neurológicos. Adicionalmente, algunos especialistas señalan que el consumo ecofriendly juega un papel fundamental en la prevención del cáncer.

La producción ecológica se basa, a grandes rasgos, en la protección del medioambiente, de la salud humana y de los agricultores. Protege y mejora la fertilidad natural del suelo, promueve la biodiversidad, emplea fertilizantes naturales, lleva a cabo un control biológico de plagas y enfermedades en vez de usar pesticidas y no hace uso de organismos genéticamente modificados.

Por todo esto los alimentos ecológicos presentan diferencias abismales frente a los de producción convencional, que benefician a todos.

Para adquirir MoonWater en España, la página web de la empresa, ofrece envíos gratuitos a partir de 24 € o también se pueden encontrar en BM supermercados, Carrefour bio, Bioesfera de El Corte Inglés, El Súper de los pastores, E.Leclerc, Alimerka, Dinosol, Getir y Glovo.



