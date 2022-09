Fabián Gorrín, el empresario de 23 años que ha levantado Wehumans, una multinacional tecnológica Comunicae

jueves, 8 de septiembre de 2022, 14:23 h (CET) Dicen las estadísticas que el 90% de las startups fracasan en su primer año pero esto sin duda no es el caso de Fabián Gorrín, un joven empresario de 23 años de origen canario que en menos de un año no solo ha levantado una startup tecnológica si no que la ha convertido en una gran multinacional fusionándose con grupo Abai, con sedes en países como España, Portugal, Alemania, Colombia y México teniendo como clientes a algunas de las compañías más importantes de España, Europa y latinoamérica. Wehumans, así se llama esta gran compañía tecnológica fundada en 2022 por Fabián Gorrín, es una empresa dedicada al desarrollo de inteligencia artificial aplicada a humanos digitales realistas capaces de integrarse en cualquier plataforma digital ayudando a las empresas a interactuar de una forma más humana con sus clientes.

Con su herramienta y tecnología de creación humana digital las empresas pueden elegir y diseñar cómo se verá su humano digital, el idioma y acento que hablará, su voz y todas las características que necesite.

Wehumans ofrece su servicio en más de 40 idiomas, capaces de atender a millones de usuarios a la vez y todo ello las 24 horas de los 365 días del año. Sus aplicaciones son diversas como asistentes digitales, presentadores, formaciones online, avatares en metaversos, etc.

El mundo está ante una gran evolución de la tecnología digital donde empresas como Wehumans actualizan procesos obsoletos, convirtiéndolos en la forma más humana del mundo digital, obteniendo así mayores ratios de retención y conversión.

Decía Winston Churchill que: "El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse" y es que Fabián Gorrín pese a su joven edad a invertido sus años de adolescencia en autoformarse en el mundo empresarial, emprendiendo en diferentes ámbitos y obteniendo una gran experiencia de todos ellos.

A día de hoy Fabián no solo actúa como fundador y director de la compañía, si no que ha conseguido asociarse con grandes empresarios, fortaleciendo así aún más sus conocimientos y proyección empresarial.

Sin duda la inteligencia artificial y los humanos digitales son un gran avance que ya se está viendo cada vez más en todo el mundo día a día y por ello Wehumans es la empresa referencia en España de humanos digitales con inteligencia artificial. Por otra parte Fabián Gorrín tiene por delante un gran camino de crecimiento empresarial y además con altas probabilidades de convertirse en uno de los empresarios más grandes de España.

