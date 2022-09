Iglesias Moda crea looks únicos y exclusivos que siguen las últimas tendencias Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Con base en las últimas tendencias, Iglesias Moda ofrece prendas con las que crear looks únicos para eventos especiales y novedadespara usar en el día a día.

En la plataforma online de esta tienda multimarca se encuentra inspiración para combinar de distintas maneras la ropa de sus marcas asociadas. De esta manera, se puede conseguir un traje o vestido completo para una ocasión específica, con los complementos necesarios.

Iglesias Moda inspira a través de sus plataformas Muchas personas tienen problemas para elaborar sus outfits, por lo cual buscan inspiración en diferentes plataformas. Conociendo esta necesidad, Iglesias Moda ofrece conjuntos en tendencia para hombres y mujeres. Tanto en su página web como en sus redes sociales, tienen imágenes de prendas con diversas posibilidades de combinación, para adquirir un conjunto completo de las marcas disponibles en su plataforma.

Esta temporada, los clientes buscan especialmente prendas en tendencia a precios accesibles, sin dejar de lado la alta calidad. Entre las opciones que se pueden encontrar en la tienda multimarca, destacan las colecciones que se adaptan a distintos ambientes, con trajes formales, looks casuales con pantalones de diversos colores, chalecos y cazadoras que se pueden utilizar en diferentes temporadas.

Además de esto, destacan productos de marcas recocidas como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Levi’s, todos combinados con artículos locales que acentúan la figura, complementando conjuntos singulares y a la moda.

Cómo es esta tienda multimarca en Barcelona Entre las tendencias del momento, destacan los trajes de la marca E&ABCN para hombre; una de las opciones, en tono azul, está elaborado con un tejido elástico que se ajusta al cuerpo de forma perfecta. Como una opción para las ocasiones más informales, la marca dispone también de un pantalón blanco en estilo chino, ideal para el verano, ajustado a la cintura y bolsillos en los laterales. Esta prenda se puede combinar con diferentes camisas de las ofrecidas por la tienda online, como la negra de manga corta con margaritas o la camiseta con estampado de cachemir elaborada 100 % de algodón.

Para las altas temperaturas del verano, la tienda multimarca ofrece una variedad de vestidos cortos para mujeres de crochet; este tejido se ha mantenido en tendencia a lo largo de esta calurosa estación. Otra de las opciones es el vestido anudado al cuello, con cintura ajustada y estampado con pequeñas margaritas, combinado de forma sencilla con sandalias en color blanco y negro. Además, se puede complementar un bolso en cualquiera de estos colores, para elevar la vistosidad del outfit.

Con más de tres décadas dedicándose a este sector, Iglesias Moda ofrece una plataforma llena de inspiración y marcas de calidad para adquirir sus prendas en todo el país, así como en su show room del centro de Manresa.



