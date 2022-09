La fisioterapia, la mejor ayuda para aliviar a los 500 millones de personas que padecen artrosis Comunicae

jueves, 8 de septiembre de 2022, 12:43 h (CET) Como cada 8 de septiembre, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Fisioterapia y el CGCFE se une a una celebración que este año está volcada en el tratamiento de una de las enfermedades más extendidas por todo el mundo El Día Mundial de la Fisioterapia se conmemora cada 8 de septiembre, la fecha en la que, en 1951, se fundó la World Confederation for Physical Therapy. Esta celebración tiene como objetivo mostrar el importante papel de la profesión para la salud y el bienestar de la población mundial, elevar el perfil profesional y realizar campañas ante gobiernos y responsables políticos.

Hoy, como cada 8 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia y, por ese motivo, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) se une a esta fecha señalada, centrando en esta ocasión sus esfuerzos en dar a conocer la relevancia de la profesión en la prevención y el tratamiento de una de las enfermedades más extendidas por todo el planeta: la artrosis. Se calcula que actualmente la sufren más de 500 millones personas en el mundo y que el número de personas afectadas no para de ascender, con un espectacular incremento del 47 por ciento solo en las tres últimas décadas.

El trabajo del fisioterapeuta para prevenir los síntomas y aliviar los efectos de la artrosis es absolutamente fundamental, ya que su tratamiento se centra en el ejercicio. Además de ayudar a elegir las mejores prácticas, los profesionales asesoran y educan sobre el alivio del dolor y las formas de controlar la enfermedad. La mejora del movimiento de las articulaciones y el fortalecimiento de los músculos son básicos para proporcionar al paciente una mejor calidad de vida y es el profesional de la fisioterapia el más idóneo para hacerlo. En el caso de una sustitución articular será el propio fisioterapeuta el que más ayude a la hora de obtener el mejor resultado en la intervención quirúrgica y conseguir una recuperación óptima después de la misma.

Aunque la causa de la artrosis aún no cuenta con evidencias científicas, sí se sabe que el sobrepeso, la propia genética o el haber padecido una lesión articular con anterioridad son claros factores de riesgo para sufrir una enfermedad que, en el 60 por ciento de los casos, afecta directamente a la rodilla. Es más, en un estudio global realizado entre casi 300 enfermedades, la artrosis de rodilla y de cadera se clasificó como la decimoprimera dolencia que más contribuye a la discapacidad.

El trabajo profesional de fisioterapia es el más indicado para aliviar esos perniciosos y dolorosísimos efectos que conocen muchas personas mayores de 45 años y que van desde el dolor a la rigidez articular pasando por las deficiencias funcionales o la debilidad muscular.

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que representa a más de 63.000 fisioterapeutas que trabajan en España con el objetivo común de favorecer la salud de la ciudadanía. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como su óptima aplicación y universalización.

La Fisioterapia es una profesión sanitaria, según lo previsto en la legislación vigente, acreditada con el grado universitario en Fisioterapia, impartida en 43 universidades españolas, ostentando conocimientos teóricos y prácticos destinados a beneficiar la salud de la población. Además, cada vez hay un mayor número de doctorados y masters, que aseguran su elevada cualificación.

