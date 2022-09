¿En qué se diferencian los diamantes de Mimoke? Emprendedores de Hoy

Una de las industrias más contaminantes que existen en la actualidad es la de la joyería. Esto se debe especialmente a las emisiones al medioambiente de metales pesados como el mercurio, producidas en la extracción de oro.

La extracción de diamantes conlleva el desvío de ríos que abastecen a poblaciones locales y sus plantaciones agrícolas, además de interrumpir la correcta evolución de la fauna y la flora local para dejar espacio a las rutas de transporte. Tampoco genera empleos de alta cualificación bien remunerados.

Gracias a las demandas de la comunidad de consumidores a nivel global, hoy en día, las empresas de joyería también se encuentran en la búsqueda de nuevos caminos para producir joyas que generen menos contaminación ambiental en el proceso. Una de ellas es Mimoke, la cual fabrica joyas con diamantes de laboratorio.

¿Por qué los diamantes de Mimoke son únicos en el sector de la joyería? Los diamantes de laboratorio son aquellos fabricados por el ser humano, siguiendo el mismo proceso de creación de las gemas en la naturaleza (a partir del mismo componente químico: el carbono), de manera acelerada en un laboratorio. Mimoke es una empresa de joyería que trabaja exclusivamente con diamantes de laboratorio de alta calidad, los cuales cuentan con características únicas, como su nivel de pureza.

En este aspecto, los productos ofrecidos en su página web tienen un alto rango de color, poseyendo el nivel E Blanco Extra, que es el segundo grado más alto, según la escala de color del Instituto Gemológico Americano (GIA). Otra de las características diferenciables de estos diamantes es su pureza con nivel alto VS, por lo que poseen mínimas inclusiones y ese alto nivel hace que estén muy cerca de un diamante de belleza impecable. Además, en esta compañía solo seleccionan diamantes cut excellent o ideal, los cuales se caracterizan por tener altos niveles de brillo. Finalmente, estos diamantes tienen certificados que corroboran la autenticidad e integridad de las piezas, mediante una completa evaluación científica de sus cualidades por los laboratorios independientes más prestigiosos del mundo: IGI y GIA.

Escoger un buen diamante de laboratorio El proceso de evaluación de un diamante, ya sea natural o de laboratorio, sigue cuatro criterios universales conocidos como las 4C. El primer criterio es la talla (cut), que indica el nivel de calidad del tallado del diamante. La forma puede ser redonda o brillante, de corazón, pera u oval, esmeralda, princesa, etc. y el cut se clasifica por la calidad de las proporciones y las facetas que obtiene el tallador de diamante.

Por su parte, el color (colour) de los diamantes va del amarillo hasta el incoloro, y se consideran de mayor valor los más blancos, es decir, los incoloros y los que menos color presenten en su composición. El tercer criterio es la pureza (clarity), que va a determinar las inclusiones o imperfecciones visibles que posea y, por último, los quilates (carat) evalúan el tamaño y peso de los mismos.

Mimoke realiza una detallada selección de los diamantes, que presenta con un tallado de calidad excelente, alto grado incoloro, sin imperfecciones visibles para un calificador experto y ofrece diamantes hasta 2 quilates en la mayoría de sus anillos de compromiso.

Al escoger diamantes, Mimoke presenta una de las mejores alternativas con sus colecciones de joyas atemporales que, además de su excelente calidad, son una opción sostenible y responsable con el medioambiente.



