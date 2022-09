Emcesa ofrece la posibilidad de disfrutar de Netflix, HBO y Disney+ con sus productos Comunicae

jueves, 8 de septiembre de 2022, 11:47 h (CET) El Señor de los Anillos: los Anillos del Poder, Cobra Kai, Pinocho y El Regreso de las Brujas 2…estrenos de este mes de septiembre que se pueden acompañar de los productos a la brasa de Emcesa Septiembre es el mes de la vuelta a la rutina, pero también de poder disfrutar de todos los estrenos de series y películas que la gente ha estado esperando todo el verano para ver del "tirón" desde el sofá de casa.

El trabajo, el regreso de los niños al colegio, las obligaciones o los horarios marcados hacen no poder pasar demasiado tiempo en la cocina y buscar alternativas fáciles, ricas e inmediatas.

La solución son los productos a la brasa de Emcesa que se convierten en la mejor alternativa, ya que solo se necesitan 60 segundos para calentarlos en el microondas y listos para disfrutar.

Este mes de septiembre comienza con uno de los estrenos más esperados, la serie El Señor de los Anillos: los Anillos del Poder. La producción está ambientada miles de años antes de los eventos acontecidos en El Hobbit y El Señor de los Anillos, concretamente en la Segunda Edad. La serie mostrará cómo fueron forjados en el fuego de Orudrin los anillos de poder en una época de paz en la que resurge el mal. Para disfrutar de esta historia no hay nada mejor que una hamburguesa a la brasa, elaborada con carne de vacuno y cocinada lentamente para disfrutar del inigualable sabor de la carne cocinada en brasas de carbón.

Otra serie muy esperada y que regresa con su quinta temporada es Cobra Kai. Esta serie de artes marciales donde todos sus protagonistas se dejan la piel en cada uno de sus duelos cuerpo a cuerpo. Puede que los personajes no conozcan las tiras de costillar a la brasa de Emcesa, pero con ellas se puede reponer energías mientras se vive esta serie como uno de los protagonistas. Una explosión de sabores, a base de carne de cerdo, que no solo hará reponer vitaminas sino vivir toda una experiencia cuando la carne se mezcla con la bolsita de salsa BBQ que acompaña a este delicioso plato listo en pocos minutos.

Los más pequeños de la casa, mientras los mayores echan mano de la nostalgia, podrán disfrutar de otro estreno, esta vez en formato película. Y es que regresa ‘Pinocho,’ el clásico de Disney, pero en esta ocasión en una nueva versión interpretada por actores de carne y hueso. Pero eso no es todo, porque de una historia de fantasía se salta a otra. El Retorno de las Brujas 2 es una de las secuelas más esperadas este mes de septiembre. Y como de rememorar la infancia tratan estas dos películas, desde Emcesa proponen disfrutar de ellas acompañados de unas deliciosas alitas de pollo a la brasa, uno de los platos de carne que hicieron felices a muchos niños, y que se dejan casi a punto para que en pocos minutos se puedan disfrutar solo con calentarlas al microondas.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Media Markt y Besson se incorporan al proyecto de Parque Corredor Embed desembarca en España para simplificar la gestión de los pagos en la industria del entretenimiento IRÖQ Homes, el estudio de Biointeriorismo que diseña espacios sostenibles y saludables ODILO patrocina al FC Cartagena CB y acerca la educación digital al deporte La nueva realidad con SaludOnNet: Listas de espera de menos de una semana