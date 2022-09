Cobratis, especialistas en el cobro de deudas derivadas de alquileres y arrendamientos Emprendedores de Hoy

Hacer frente a un cobro de deudas es una situación que resulta desagradable para muchas personas, ya que puede desencadenar fuertes conflictos que solo causan desgaste físico y emocional y que, peor aún, no llevan a una solución del problema.

Muchos individuos que tienen propiedades arrendadas suelen vivir este tipo de pugnas, pues hay inquilinos irresponsables que no cumplen con sus compromisos de pago. Una buena alternativa en estos casos es acudir a intermediarios como Cobratis, una compañía especialista en reclamar deudas de forma amistosa y judicial. Todo el procedimiento, además, se realiza de forma online.

Cómo es el proceso de cobro de deudas con Cobratis Cobratis es una empresa especialista en el cobro de deudas. La misma se encarga de reclamar los pagos de forma amistosa y judicial a través de una plataforma low-cost que destaca por ser ágil y efectiva. Las características de esta compañía la convierten en una de las mejores soluciones para los arrendadores que tengan inquilinos morosos e incumplidos.

El proceso para poder reclamar una deuda es sencillo. Para que se pueda iniciar, es necesario introducir una serie de datos sobre el deudor, como su domicilio en España y los datos fiscales y del contrato, entre otras cosas que irá solicitando el sistema.

La primera fase de cobro es netamente amistosa. En esta etapa, el gabinete jurídico de la empresa contacta al inquilino deudor y lo intenta persuadir durante un periodo de 20 días hábiles para que pague su deuda. Además, en ese tiempo se le advierte sobre las acciones legales y las responsabilidades civiles y penales que puede enfrentar por impago.

Si el inquilino no cede en la primera fase, se pasa inmediatamente a la fase dos, que es el proceso judicial. Para ello, el cliente solo debe firmar un documento redactado por los especialistas y enviarlo a una dirección específica. Desde Cobratis se encargan de todo lo referente a la contestación, subsanación y gestión de incidencias durante el procedimiento legal.

Una vez que se haya resuelto el conflicto, el cliente recibirá el pago de la deuda en su cuenta bancaria.

Por qué optar por especialistas en cobro de deudas de arrendamientos Cuando se tiene una propiedad alquilada y recibir el pago se convierte en una misión imposible, ya que el moroso no atiende las llamadas ni los correos electrónicos, no queda otra alternativa que buscar ayuda profesional, como la que ofrece Cobratis.

La gran ventaja de esta empresa es que brinda comodidad, dado que todo se hace en línea. Además, según los propios clientes, los resultados obtenidos son efectivos, en su mayoría, por la vía amistosa. Asimismo, el servicio es accesible a nivel económico, ya que es un pago único sin comisiones en caso de cobro de la deuda.



