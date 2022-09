Las motos eléctricas son el futuro de la movilidad urbana

En los últimos años, las motos eléctricas han sido consideradas como el presente y futuro de la movilidad urbana. Esto se debe a que la sociedad es cada vez más consciente de los beneficios del uso de este tipo de vehículos para el cuidado del medioambiente.

Esto ha permitido el surgimiento de compañías enfocadas en la fabricación y comercialización de scooters eléctricos como lo es GreenTech Factory. Esta empresa tecnológica apuesta a la movilidad eléctrica, proporcionando una gran variedad de opciones con diversas características que permiten ajustarse a las necesidades de la población.

Razones para apostar por la movilidad eléctrica Según estadísticas, en el año 2021 fueron registradas en España más de 15.000 matriculaciones de motos eléctricas, la cifra más elevada desde el 2012. El aumento progresivo en el uso de las motos eléctricas refleja que cada vez más personas se inclinan por esta alternativa de movilidad que contribuye a disminuir los daños ambientales.

Gracias a su sistema eléctrico, los scooters eléctricos no generan ningún tipo de gas contaminante, un aspecto que no tienen en común con los vehículos convencionales. La reducción de la contaminación sonora es otra de las cualidades que ofrece este medio de transporte, ya que no emite ruidos de ningún tipo.

El mantenimiento de este tipo de vehículos también presenta beneficios. Esto se debe a que no requieren reemplazar filtros ni colocar aceite de manera habitual. Además de facilitar su cuidado, también se considera un ahorro económico considerable.

Variedad de motos eléctricas en GreenTech Factory GreenTech es una compañía centrada en proporcionar herramientas tecnológicas que resulten útiles para la sociedad. Es por esta razón que se encarga de distribuir una amplia gama de motos eléctricas. Entre sus dos modelos destacados cuenta con la Naked eléctrica Bravo GLE 2021 de la serie Bravo GLE. Esta fue la que, en 2019, consolidó las bases como la primera motocicleta eléctrica deportiva desarrollada en territorio español.

A través de la página web de GreenTech Factory, es posible conocer todos los tipos de motos eléctricas disponibles, así como cada una de sus características específicas. Además, ofrecen la posibilidad de adaptarlas de manera personalizada para los cuerpos de seguridad del Estado. Esto se debe a que pueden añadir DESA, maletines con drones, sirenas y luces de emergencia. Los accesorios mencionados permiten, junto con los diversos distintivos, llevar a cabo un gran trabajo junto a la sostenibilidad que las flotas de vehículos de seguridad deben empezar a poner en práctica.