Las Bailarinas de Eloísa presenta sus bailarinas con el color estrella de la temporada Comunicae

jueves, 8 de septiembre de 2022, 10:35 h (CET) Con el otoño a la vuelta de la esquina es importante tomar nota de los colores que las pasarelas han marcado como tinte oficial de la próxima temporada. Después del rosa y del verde, el color que marcará tendencia este otoño es el azul (en todas sus variantes). Las bailarinas de Eloísa, la firma española, artesanal y ECO preferida de las expertas, se suma a esta fiebre por los tonos océano, cielo y pastel Azul Klein: ideal junto con otros colores tendencia como el blanco crema o el naranja, este tono aportará un toque sofisticado a tus looks una temporada más.

Azulón: perfecto para combinar con looks denim, el azul regresa con la bajada de temperaturas.

Azul cielo: ideal para las más clásicas, es el color sorpresa (y estrella) de la temporada. Propio de la época estival, también viene pisando fuerte este otoño/invierno.

Azul medianoche: los tonos marinos y cercanos al negro son, para muchos, los tonos más favorecedores durante esta época. Es muy fácil de combinar e inundará las calles y las pasarelas los próximos meses.

Azul Klein: ideal junto con otros colores tendencia como el blanco crema o el naranja, este tono aportará un toque sofisticado a tus looks una temporada más.

Bailarina piel azul tachas

PVP 59 euros

Bailarina azulón adorno brillantes

PVP 65 euros

Bailarina azulón hebilla

PVP 59 euros

Bailarina charol azul hebilla T

PVP 65 euros

Acerca de Las Bailarinas de Eloísa

Las Bailarinas de Eloísa es una firma española de calzado diferenciada que ofrece calidad y lujo a un precio razonable.Todos sus diseños están fabricados artesanalmente con materiales de primera calidad y naturales. Cuidan hasta el último detalle para poder disfrutar de un zapato de tendencia y, sobre todo, cómodo, porque ese es su lema: vestir los pies de mujeres "todo terreno", cosmopolitas, exigentes y con mucha personalidad.

Además, es una marcarespetuosa con el medio ambiente que utiliza pieles no contaminantes, respetando la confección en España para apoyar al comercio de cercanía y al proceso artesanal para conseguir una confortable horma y un diseño atemporal.

lasbailarinasdeeloisa.es

@lasbailarinasdeeloisa

Las Bailarinas de Eloísa

