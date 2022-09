Poowercool, el frigorífico imprescindible para los locales de playa durante el verano Emprendedores de Hoy

El número de personas que acude a la playa a pasar unos días diferentes durante la temporada de verano es significativo. Los dueños de los establecimientos comerciales que se encuentran en las zonas comerciales durante esta época se enfocan en mejorar sus servicios y productos con el fin de ofrecer al público una atención óptima.

Uno de los aspectos más importantes que no pueden pasar por alto los restaurantes y locales que venden bebidas refrescantes es contar con un refrigerador que funcione a la perfección, ya que de no ser así, será improbable que atraigan clientes. Hoy en día existe un producto que está revolucionando el mercado. Se trata del frigorífico Poowercool, el cual cuenta con significativas ventajas.

Las ventajas del frigorífico Poowercool El frigorífico es un producto infalible para cualquier bar, restaurante o cafetería que se encuentre ubicado en la playa, sobre todo en la temporada de verano, donde los clientes necesitan hidratarse para poder soportar las altas temperaturas bajo el sol.

Hay establecimientos comerciales que tienen refrigeradores muy antiguos que ya no funcionan a cabalidad, lo que se traduce en pérdida de clientes. Sin embargo, la solución a este tipo de problemas es el frigorífico Poowercool, el cual se ha convertido en uno de los más potentes y demandados del mercado gracias a que es capaz de enfriar las bebidas en menos de dos horas.

Una de las características más relevantes del mencionado producto es que enfría las cervezas por debajo de su estado de congelación, hasta a -8 grados sin convertirlas en hielo. Este es un aspecto que ayuda a cualquier comerciante a maximizar sus ventas, ya que la bebida en cuestión es una de las predilectas por las personas que disfrutan de la playa.

Los tecnológicos frigoríficos son de la más alta calidad. No obstante, la empresa Poowercool ofrece hasta 3 años de garantía y ofrece al cliente un producto de sustitución para que las ventas no se detengan.

Otros detalles que hay que saber sobre los frigoríficos Poowercool La tecnología Poowercool destaca por ser pionera en refrigeración. Los frigoríficos, elaborados en España, cuentan con un sistema de supercooling patentado que enfría todo tipo de bebidas sin alterar su textura y mucho menos su sabor.

El consumo energético de los frigoríficos es consciente y responsable. Además de eficiente, Poowercool tiene un diseño elegante con exterior en acero plastificado negro e interior en acero plastificado gris. Adicionalmente, cuenta con una puerta de cristal triple con apertura reversible y sistema de cierre automático, luz interior LED, estantes con parrillas reforzados con acero plastificado, ruedas, entre otras características.

Adquirir un frigorífico tecnológico es una decisión inteligente que permitirá a los locales marcar la diferencia frente a la competencia. Los interesados en obtener más información sobre los Poowercool pueden consultar la web de la empresa comercializadora.



