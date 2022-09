Renting Car Fácil ofrece modalidades de renting con muchas ventajas Emprendedores de Hoy

Los servicios de renting de coches ofrecen a los usuarios varias ventajas en comparación con la adquisición directa de un vehículo en el concesionario.

El conductor se olvida de cuotas de entrada, pago de impuestos, seguros, pagos por reparaciones, asistencia vial, papeleo por financiación o el pago de intereses.

Con la compañía Renting Car Fácil, con una cuota mensual, los conductores pueden cubrir todos esos aspectos y disponer de un coche nuevo o seminuevo. Pero, además de todo lo anterior, esta firma española dice que existen otras ventajas disponibles con sus opciones de renting para sus clientes.

¿Qué modalidades ofrece Renting Car Fácil? Las modalidades que ofrece el renting de esta firma tienen ventajas adicionales a las que se suelen encontrar en este modelo de servicio. En el caso de los vehículos nuevos, la empresa ofrece promociones permanentes que se basan en tarifas muy competitivas según el tipo de coche. Esas tarifas incluyen un seguro a todo riesgo que tramita la propia empresa, por lo que el cliente no tiene que preocuparse por eso.

Otra opción muy ventajosa para los clientes es la promoción que hay para los coches seminuevos, que los hacen aún más accesibles. Son soluciones de movilidad en perfecto estado de funcionamiento. En todo caso, si el vehículo en renting tiene que ir al taller por alguna reparación, el conductor tiene derecho a otro. Este beneficio se extiende durante todo el tiempo que dure la reparación.

La compañía señala que el renting de coches es una alternativa de movilidad que ya hoy ocupa el 20 % de las ventas de coche en España. Según Renting Car Fácil, se trata de un servicio en crecimiento, a pesar de la contracción en el mercado en general. Esto se debe a la tranquilidad que provee a los usuarios, quienes no tienen que preocuparse ni siquiera por el cambio de neumáticos.

El renting Redrive Esta compañía también ofrece una modalidad de renting denominada Redrive. Se trata de una opción en la que el cliente contrata un coche por un mínimo de 12 meses. Sin embargo, a partir del sexto mes, puede rescindir el contrato sin penalización alguna. Al finalizar el tiempo del renting, la empresa ofrece un atractivo descuento si el conductor decide comprarlo.

Este descuento consiste en la reducción del equivalente a 3 cuotas de renting en su precio de ocasión. Renting Car Fácil explica que los vehículos ofrecidos en esta categoría provienen de flotas y han sido rigurosamente revisados. Si el cliente lo desea, tiene la oportunidad de comprobarlo, probándolos durante 15 días o 1.000 kilómetros.

Si al finalizar ese plazo no está convencido, lo puede cambiar por otro. Los directivos de la firma aseguran que las personas siempre encuentran una alternativa a medida, que encaje con sus gustos. La firma tiene más de 2.000 coches disponibles para el Redrive y eso la hace una de las mejores proveedoras de este servicio en España.



