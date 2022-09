Expertos en Salud Mental prescriben el primer Tratamiento Digital Español validado científicamente para tratar el TDAH Emprendedores de Hoy

Sincrolab, la empresa madrileña dedicada al diseño y producción de tratamientos digitales basados en inteligencia artificial para la estimulación de áreas afectadas en trastornos neurocognitivos como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), ofrece sus productos validados mediante ensayo clínico doble ciego aleatorizado para el tratamiento del TDAH. Pioneros en España en este tipo de tratamientos digitales, Sincrolab está en plena expansión de sus productos como de los mercados en los que opera. El TDAH es el trastorno mental más común en la población infantil española. Actualmente, aproximadamente 7 de cada 100 (6,8%) niños españoles sufre de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

En 2015, un grupo de neurocientíficos y profesionales españoles de la salud mental crearon una herramienta de prescripción profesional que permitiera una estimulación remota y personalizada de este tipo de patologías. “Nuestro objetivo siempre fue que cualquier niño, aunque viva a 150 km de un centro especializado, pueda acceder a un tratamiento de calidad, personalizado y recurrente” – comenta Ignacio de Ramón, CEO y Cofundador de Sincrolab. Lo que comenzó como una startup se ha convertido en la empresa responsable del desarrollo de los únicos Tratamientos Digitales validados científicamente, mediante ensayo clínico doble ciego aleatorizado, en España.

Durante 4 años, Sincrolab ha estado desarrollando y validando su motor de inteligencia artificial (AiSa®) basado en los nuevos modelos neurocientíficos como la conectividad funcional del cerebro (el mapa de la organización en red del cerebro) para el tratamiento de las dificultades neurocognitivas asociadas a los trastornos del neurodesarrollo. Su sistema en vías de patentar ha sido testado mediante ensayos clínicos doble ciego con placebo para el TDAH infantil con resultados positivos y publicados en el Journal of Medical of Internet Research y en la revista Brain Communications, siendo de esta manera la única plataforma española de su sector con este nivel de evidencia científica. Los ensayos realizados durante estos años han demostrado cómo las redes cerebrales implicadas en patologías como el TDAH se reorganizan después de la intervención con el sistema de iA de Sincrolab (AiSa®), concretamente la conectividad entre las áreas más afectadas en esta patología (áreas prefrontales dorsolaterales, precúneo y áreas orbitofrontales).

Mediante la inteligencia artificial (iA) de Sincrolab, los pacientes recorren un itinerario totalmente único. “No hay dos pacientes iguales, y, por tanto, no hay dos experiencias iguales en Sincrolab” – explica De Ramón. Cuando Samuel, de 10 años y diagnosticado de TDAH entra a la aplicación de su móvil o tablet cada tarde, se encuentra con diferentes tareas en forma de planetas virtuales que deberá conquistar. El Sistema de iA parte de la exploración clínica de los profesionales que lo pueden prescribir (psiquiatras, neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos y psicopedagogos) estableciendo el perfil cognitivo del paciente. AiSa® aprende cada día del rendimiento y va modificando su tratamiento para adecuarlo a la evolución del paciente.

“Nuestro motor de inteligencia artificial está diseñado para que aprenda de cada una de las ‘partidas’ jugadas y del rendimiento que tienen los pacientes en el día a día tras el trabajo en las aplicaciones móviles. Recoge esa información, la procesa y prescribe el mejor tratamiento posible para cada paciente. Es decir, cada una de las personas que entrena con Sincrolab contribuye a mejorar la prescripción a los demás usuarios. Cuantos más datos tiene nuestra plataforma y cuantos más pacientes trabajan con ella, mayor capacidad tiene para predecir y precisar el entrenamiento en concreto de un paciente”.

La Inteligencia Artificial de Sincrolab se adapta en tiempo real al paciente y su rendimiento cognitivo. Gracias a más de 6.000.000 de puntos de datos y más de 6.000 pacientes que ya han pasado por sus intervenciones, Sincrolab tiene la capacidad de personalizar los tratamientos de estimulación cognitiva a niveles extraordinarios. AiSa® ha sido entrenada con más de 6.000 pacientes y supervisada y prescrita por más de 800 profesionales desde su lanzamiento en 2018. Además, Sincrolab cuenta con un Área de padres y terapeutas de forma que pueden supervisar la evolución y mejoras del paciente en tiempo real y desde cualquier lugar con acceso a internet.

Para acceder a Sincrolab, es imprescindible que un profesional sanitario prescriba el tratamiento y su dosis de entrenamiento semanal. Sincrolab permite identificar la evolución diaria, semanal, mensual, etc. de la adherencia al tratamiento y de cada proceso y dominio cognitivo (atención, memoria, función ejecutiva…) mediante un informe y estadísticas detalladas.

Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración y confianza de Centros y Profesionales de Salud Mental que, complementando el modelo tradicional de terapia, han logrado una mayor adherencia y recurrencia en la estimulación de la atención, memoria y funciones ejecutivas de los pacientes con este novedoso tratamiento con una inigualable supervisión utilizando las nuevas tecnologías.

Actualmente, Sincrolab Kids (para niños desde los 6 años hasta los 12) y Sincrolab Adultos (a partir de 13 años) son apps descargables para iOS o Android, traducidas en 4 idiomas (español, inglés, portugués y brasileño) para su proceso de internacionalización en Europa y América.

En 2022, Sincrolab se ha asociado con los Laboratorios Rubió pioneros en España en el tratamiento farmacológico del TDAH con medicamentos como Rubifen® o Rubicronos®. Esta colaboración tiene como principal objetivo ofrecer una intervención multidisciplinar e innovadora para los pacientes que sufren trastornos neurocognitivos como el TDAH. Sin duda, un acuerdo pionero en el sector sanitario y que vislumbra las grandes oportunidades que ofrecen los Digital Therapeutics o Tratamientos Digitales para los pacientes que sufren estas patologías.

“La colaboración con Laboratorios Rubió, una empresa farmacéutica con gran experiencia en el tratamiento del TDAH, permitirá a Sincrolab crear y desarrollar tratamientos cada vez más precisos para los pacientes, avanzando en los tratamientos digitales de prescripción.” Ignacio de Ramón, CEO y Co-Fundador de Sincrolab sobre su futuro con la farmacéutica.

Sobre Sincrolab Sincrolab es una startup española que nació con la misión de dar acceso global a los últimos avances en neurociencia, sincronizando tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial, con centros especializados para el cuidado de los pacientes. Su tecnología pretende ayudar a democratizar la salud mental.

Con esta tecnología, Sincrolab y sus intervenciones tratan de reorganizar la conectividad cerebral de aquellos pacientes que estén sufriendo de alteraciones neurocognitivas. Sincrolab diseña y desarrolla herramientas tecnológicas intuitivas, precisas, innovadoras y científicamente validadas para el tratamiento de este tipo de patologías.

Sobre Laboratorios Rubió Laboratorios Rubió fue fundado en 1968 por los hermanos Salvador y Pelayo Rubió, farmacéuticos de profesión, con el objetivo de comercializar medicamentos que en aquella época no estaban disponibles en nuestro país por ser tratamientos de enfermedades de baja prevalencia.

Fueron pioneros en la introducción en España de importantes medicamentos de alto valor añadido y de un novedoso fármaco para el tratamiento de la hipoactivación o Rubifen, el primer fármaco en España para el tratamiento del TDAH.

A lo largo de estos más de 50 años de historia, Rubió se ha ganado el respeto de la comunidad médica gracias a su extraordinaria capacidad para entender qué necesita el profesional de salud para un mejor desarrollo de su trabajo y una óptima atención al paciente.



