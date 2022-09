El bullying contra Izan y ciertos políticos

Izan acudió a la Escuela de Verano de Lloseta, en Mallorca, con una tarta para invitar a sus compañeros porque cumplía once años. A cambio, le “regalaron” una versión del “cumpleaños feliz” para burlarse de su aspecto físico, lo grabaron y el video llegó también a su hermano, que pasó a la ofensiva en defensa de Izan. La solidaridad con la víctima ha triunfado y hasta Pilar Alegría y Fernando Grande Marlaska, ministra y ministro del Gobierno, se han indignado. Francina Armengol, la presidenta balear, también.

A nadie se le ocurriría responsabilizar personalmente de un caso concreto de bullying a un político como cualquiera de los tres citados, por lo que me pregunto algunas cosas. ¿Acaso está la prensa ignorando las declaraciones solidarias con Izan de los políticos del PP? ¿O no les preguntan sobre este asunto, como si no hubieran gobernado nunca? ¿O esos políticos no quieren tomar partido por el “perdedor” de un vídeo que han visto millones de electores? ¿O, eligiendo una vez más conveniencias en lugar de principios, en el PP hacen números y, como los “fuertes” en el video son más…?

Demasiadas preguntas ante la ausencia de resultados cuando a las 22:30 del 6 de septiembre buscas en Internet “Izan” más el nombre de algún líder del PP. Sí leí, en alguna letra pequeña, que formularán una pregunta en el Parlament de les Illes, pero a estas alturas de la democracia española me temo que esa iniciativa sólo servirá para hacer demagogia.