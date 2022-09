Un desafío ideológico Jesús D Mez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 8 de septiembre de 2022, 09:14 h (CET) En el caso de la guerra de Ucrania se da además la circunstancia de que las fuerzas ucranianas, gracias a las armas que recibe de Estados Unidos y Europa, no dejan de obstaculizar los avances de las rusas con una resistencia no esperada por el sátrapa Vladimir Putin.



La guerra está así estancada, pero más allá de las operaciones militares en curso, lo que está en juego es el desafío ideológico lanzado por Putin al mundo occidental y sus valores. Ucrania es tan solo el pretexto de Rusia, no solo de resucitar el extinto imperio soviético, sino de demostrar una superioridad moral frente a la aparente decadencia de un Occidente que ha dado la espalda a los valores que dieron cimiento a la civilización occidental, infiltrada por ideologías anticristianas que solo buscan el bienestar material como bien supremo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los mayores estamos preparados Pertenecemos a una generación que, dado los avatares vividos, estamos acostumbrados a superar muchos problemas La meretriz y su teatro Mi Bitácora de Futuro Sánchez se autodestruye Lo relevante era ver como Sánchez se mutaba en el jefe de la oposición y éste en el auténtico presidente ​Hitos inmarcesibles Podría enumerar bastantes, pero solo me limitaré a mencionar los dos más importantes para la Historia del linaje humano, ambos equiparables La prioridad educativa debe ser real El acceso a las oportunidades de aprendizaje, no se le pueden negar a nadie, es una necesidad absoluta para hacer familia y para poder convivir en concordia