Mentir o improvisar Juan García, Cáceres

jueves, 8 de septiembre de 2022, 09:11 h (CET) A los que dicen que va a haber cambios en el Gobierno, el Presidente les ha llamado intoxicadores, por contar algo que no se le había pasado a él por la cabeza. Lo malo de este asunto, es que, si se producen esos cambios, habría que pensar que el intoxicador sería él, por dar la noticia de los no cambios que se revelaría falsa. O bien habría que pensar que se trate de una improvisación, en la que no había pensado hasta que la realizó.



¿Es mejor mentir o improvisar ante un asunto que habría que considerar como algo serio? Pues depende, porque hay ministros del Gobierno completamente desaparecidos, salvo para cobrar, o para irse de paseo en el Falcon con sus amigas. Y a los que se les puede cesar, junto a sus asesores, sin que a nadie le importe lo más mínimo. Incluso puede parecer oportuno con la que va a caer en otoño.

