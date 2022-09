​¿Estamos perdiendo el tiempo? Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

jueves, 8 de septiembre de 2022, 08:49 h (CET) Con esto que hemos sufrido durante cierto tiempo del confinamiento excesivo e inconstitucional han crecido las ganas de moverlo todo, de moverse como nunca y de tener ganas de cambiar. ¡Ojalá todos los cambios fueran en la buena dirección! Pero el frenesí genera mayormente precipitación, esas ganas de cambiar llevan al ajetreo cuando se quiere hacerlo todo ya, o en septiembre como muy tarde.



La psicosis de que estamos perdiendo el tiempo, crece inmoderadamente. Y sirve para poner el aliento en los demás, hasta llegar a insultarles, si no te siguen con más prontitud, como si no se dieran cuenta de que el tiempo está pasando y se acaba la legislatura.

