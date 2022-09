Ley de la Segunda Oportunidad, una opción segura para reunificar deudas en manos de Área Jurídica Global

Quedar en deuda cero es una opción segura cuando se cuenta con la asesoría de abogados especialistas en materia financiera. Desde Barcelona, con oficinas en toda España, el despacho Área Jurídica Global (AJG), ofrece toda su experiencia en alternativas como la reunificación de deudas, o cancelar deudas, para optar a la Ley de la Segunda Oportunidad. Los juristas de este bufete, con sede en Bruselas, atienden casos en cualquier localidad de España para aquellas pymes, autónomos, o cualquier persona mayor de edad que necesiten su acompañamiento para alcanzar la solvencia económica.

Abogados de referencia en España para las deudas Desde la entrada en vigencia de la ley en 2015 hasta la actualidad, estos profesionales han apoyado a más 5.000 españoles a recuperarse financieramente. El director de la firma en el país, el abogado Francisco Javier López, destaca el posicionamiento del despacho como uno de los líderes en defensa del deudor en toda la geografía nacional. Además, el bufete aborda todas las especialidades jurídicas, en los ámbitos civil, penal, mercantil y administrativo, desde hace más de 25 años.

A través del contacto vía telefónica o rellenando un formulario disponible en la página web, los interesados en contratar los servicios de los letrados pueden solicitar una llamada, en la que iniciarán el camino hacia la solución de sus problemas financieros.

Durante la conversación telefónica, el deudor y el equipo del despacho fijarán el día y hora de una visita, física u online, para revisar el caso con detalles y confirmar que se cumplen todos los requisitos.

La primera vía para lograr la cancelación es la reunificación de la deuda. Se trata de consolidar todos los pendientes en uno solo, de manera que se pueda obtener una refinanciación. Por lo general, esta opción se plantea a los deudores que tienen la solvencia necesaria para pagar la totalidad de lo que deben, pero en cuotas mensuales más pequeñas.

Ventajas y requisitos La Ley de la Segunda Oportunidad, que abarca no solo la reunificación de las deudas, sino otros mecanismos para cancelarlas, exige como requisitos indispensables que el deudor no haya sido culpable ni condenado, en los últimos 10 años, por delito de falsedad documental, o contra el patrimonio público. Asimismo, la suma no debe superar los 5 millones de euros por cliente y coge fuerza ante todos los acreedores y el Banco de España.

Un mundo de posibilidades se abre para los clientes a través de la Ley de Segunda Oportunidad. Con esta vía, tienen la posibilidad de que se reduzca la cifra total, o de no seguir pagando intereses excesivos. Además, mientras estén acogidos a la normativa, estarán salvados de desahucios o embargos. Una vida tranquila y con esperanzas de recuperarse económicamente es un objetivo viable, en manos de los expertos de Área Jurídica Global.