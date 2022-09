beServices entra en la élite como Google Cloud Premier Partner 2022 y prevé potenciar su expansión nacional en 2023 Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 15:19 h (CET)

Google reconoce la capacitación técnica y la trayectoria de la consultora IT, ascendiendo a la compañía de Barcelona al nivel máximo de partnership para los servicios cloud de Google.

beServices, la consultoría IT especializada en soluciones tecnológicas, refuerza su posicionamiento en el mercado cloud al alcanzar el nivel máximo de partnership para las soluciones en la nube de Google. Un hito conseguido gracias a las certificaciones y casos de éxito realizados y el cumplimiento de los objetivos de facturación anual.

“Hace 4 años empezamos el proyecto desde 0, con la idea de ayudar a las empresas a transformarse digitalmente de forma eficaz, aportando todo nuestro conocimiento sobre Google Cloud. Conseguir este hito es el resultado al trabajo constante de todo el equipo durante estos años y una señal de que hay que mantener la misma dedicación y compromiso que hemos tenido hasta ahora. Seguimos trabajando con nuestros clientes en una transformación digital eficiente, con el objetivo siempre de poner la tecnología al servicio del negocio” menciona Emmanuel Armendariz, director de los servicios Google Cloud en beServices.

beServices, que cuenta con clientes de todo tipo, desde pymes a grandes cuentas, repartidos por la región EMEA, cuenta con un catálogo de servicios propios para las áreas de Infraestructure Modernitzation, Data Managment, Smart Analytics y el área de Productividad y Colaboración con Google Workspace.

“Trabajamos con las mejores prácticas y recomendaciones de Google, pero dotamos a nuestros servicios de una capa de valor propia, compuesta por una consultoría, servicios gestionados y el acompañamiento posterior, ya que la migración al cloud no es la meta, sino el inicio. Valores como el compromiso, la atención personalizada y la transparencia nos definen, es un hecho que nuestros clientes valoran muchísimo” menciona Francisco Rodriguez, CEO de beServices.

La nueva región de Google en España, inaugurada este 2022 y la constante y creciente inversión en Cloud Público por parte de las empresas, impulsarán la expansión nacional de beServices en 2023.

“Según las previsiones de Gartner, las empresas seguirán apostando por invertir en Cloud Público para acceder a soluciones como infraestructura como servicio (IaaS), escritorios como servicio (DaaS) o Plataformas como servicio (PaaS), incrementando hasta un 20% el gasto de este año 2022. Nosotros trabajamos constantemente para estar al día de las innovaciones, y poder poner la tecnología de Google al servicio de sus necesidades. La inversión y apuesta de Google por España, con la creación de una nueva región, nos permite ayudar a nuestros clientes a crear soluciones con baja latencia y alto rendimiento dentro del territorio español.” añade Francisco Rodriguez, CEO de beServices.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.