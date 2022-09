Aicad Business School ofrece cursos con prácticas en empresas Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 13:06 h (CET)

Los cursos con prácticas en empresas son una modalidad de aprendizaje que combina las clases teóricas con las tareas en las áreas de trabajo correspondientes. Se trata de una manera de potenciar los conocimientos adquiridos, ya que la teoría por sí misma no es suficiente para ejercer una profesión.

Gracias a este sistema de enseñanza se benefician tanto los alumnos como las empresas, que cuentan con personal experimentado para ayudar a los nuevos que no tienen experiencia laboral.

En Aicad Business School es posible acceder a una amplia gama de másteres y especializaciones que funcionan bajo esta modalidad de inmersión laboral. Los alumnos de esta institución pueden enfrentarse a situaciones reales y aprovechar los conocimientos que han aprendido.

¿Qué ofrecen los cursos con prácticas en empresas de Aicad Business School? Esta escuela cuenta con formaciones que abarcan distintas áreas del ejercicio profesional. Por ejemplo, los interesados en el comercio pueden realizar el curso de Promoción y Organización Comercial, el de Técnicas de Venta y Administración Comercial o el de Gestión Administrativa de Inventarios y Control de Almacén para Comercio Internacional. Además, Aicad Business School dispone de un curso en Eventos y Marketing Deportivo y también de una formación superior de Contabilidad, útil para conseguir empleo en diversas empresas.

Otras formaciones específicas disponibles en esta institución son el Máster en Sistemas Integrados de Gestión: Calidad, Medio ambiente, PRL y RSC, el curso de Gestión de la calidad y medioambiente en industria alimentaria, el Máster MBA en dirección y gestión de clínicas, centros médicos y hospitales y el curso superior de Diseño Gráfico.

Las ventajas de los cursos con prácticas en empresas Este tipo de formación es un soporte que permite abrir caminos en el mundo laboral. Contar con experiencia de trabajo supone una mejoría para el currículum y es una ventaja decisiva a la hora de buscar empleo. Aunque las prácticas formativas no aseguran una contratación definitiva, en algunos casos los alumnos continúan trabajando en las empresas después de concluir la etapa formativa.

Además, al ejercer una profesión, no solo se refuerzan los conocimientos específicos de cada sector, sino que también se adquieren habilidades sociales necesarias para el mundo laboral.

Al mismo tiempo, las empresas que contratan practicantes pueden formar un futuro empleado según las metas y la organización de la compañía. En general, se trata de jóvenes con disposición a aprender y adquirir nuevas habilidades. Por otro lado, pueden aportar conocimientos sobre las tendencias recientes en el área comercial.

Las enseñanzas con prácticas en empresas de Aicad Business School ofrecen una formación completa que permite a sus alumnos integrarse rápidamente al mundo laboral.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.