Zona Franca acoge la segunda Experiencia Grow Up, evento centrado en el crecimiento empresarial Comunicae

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 15:32 h (CET) El próximo 20 de octubre se celebra la segunda Experiencia Grow Up, un evento que cuenta con ponentes de empresas como Google, Opositatest, Metricool, ClickAge o Oct8ne El próximo 20 de octubre, Zona Franca acogerá la segunda edición del evento Experiencia Grow Up, que acogerá a ponentes de gran renombre en el sector empresarial, de empresas como Google, Opositatest, Metricool, Oct8ne o ClickAge.

Una gran oportunidad en la que empresas y startups se acercan a las principales tendencias de marketing digital con el fin de descubrir nuevas oportunidades para crear, escalar e internacionalizar su negocio.

El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, aseguró que "la digitalización es un proceso imparable al que las pequeñas y medianas empresas se están sumando. Entendemos que apoyar este tipo de actividades es apoyar también al tejido empresarial de pymes en su proceso de innovación".

El evento, organizado por ClickAge y Zona Franca, en colaboración con Google, tendrá lugar en la imponente sede de Zona Franca, situada en la calle Areal, 46.

El evento está compuesto por cápsulas de microlearning de 20 minutos que darán una visión 360 grados sobre crear, impulsar o escalar sus negocios a través de un proceso práctico y organizado:

Cómo financiar un proyecto. Cómo llegar al público. El cómo, el qué y en qué medios hay que comunicar. Qué tecnología usar. Cómo medir el gap entre planificación y resultados. A lo largo de las charlas, los participantes podrán descubrir el poder que tiene la digitalización para su negocio, permitiéndoles optimizar sus recursos, pero también atraer y fidelizar a los clientes. Asimismo, también se mostrarán técnicas y herramientas innovadoras, basadas en Inteligencia Artificial, para potenciar la medición de datos y facilitar la toma de decisiones empresariales.

En palabras de Emanuele Ricciotti, CEO de ClickAge, "queremos que este evento ayude al tejido productivo gallego a encontrar soluciones digitales para hacer crecer su negocio. Es una jornada abierta a todo tipo de empresas, desde startups a grandes compañías".

Durante la segunda edición de la Experiencia Grow Up también se darán a conocer diversas experiencias de éxito, lo que servirá para entender mejor las aplicaciones prácticas que posee la transformación digital.

Al finalizar las ponencias, se aprovechará el espacio para facilitar el networking y que todos los participantes tengan la oportunidad de crear comunidad, pudiendo establecer sinergias y creando nuevas oportunidades laborales y de negocio a corto o medio plazo.

El evento, gratuito y abierto a todo tipo de empresas, cuenta con un total de 120 plazas presenciales. Para acudir, basta con registrarse a través de esta página web. Asimismo, también existe la posibilidad de ver todas las ponencias en streaming.

En la página del evento se puede consultar el programa completo de ponencias y actividades de esta segunda edición de la Experiencia Grow Up.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.