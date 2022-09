Shield amplía sus exclusivas capacidades de análisis conductual con la adición del español y el chino Comunicae

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 15:16 h (CET) La capacidad para entender automáticamente dialectos, contextos y jergas en diferentes idiomas proporciona a los clientes de Shield la flexibilidad que tanto necesitan para adaptar el cumplimiento de comunicación a sus necesidades específicas Shield (la Empresa), la plataforma de inteligencia en el entorno laboral para equipos de cumplimiento líder mundial, ha anunciado hoy que su plataforma de cumplimiento de comunicación extremo a extremo posee ahora la capacidad exclusiva de vigilar y descifrar con precisión contextos, dialectos, semántica y jergas en español y chino, que se suman a los muchos otros idiomas empleados en el mundo de los negocios, entre ellos las lenguas y dialectos más utilizados, que ya soportaba la solución. Gracias a avanzadas tecnologías de inteligencia artificial (IA), análisis semántico y procesamiento de lenguajes naturales (NLP), Shield es capaz de identificar en un contexto plenamente lingüístico abusos de mercado, riesgos, incumplimientos y otras irregularidades en todos los canales de comunicación –entre ellos los de voz– e incluso en los escenarios más complejos, como aquellos que implican el uso de diferentes idiomas en una misma conversación.

Los bancos y los negocios globales utilizan un gran número de canales digitales –como voz/vídeo a través de Zoom o mensajes de WhatsApp– para comunicarse a escala internacional. Sin embargo, las soluciones existentes no son capaces de identificar adecuadamente diferentes riesgos cuando se utilizan distintos dialectos de un mismo idioma debido a la baja precisión que sus modelos ofrecen para comprender sus diferencias regionales y acentos. Shield, en cambio, mejora drásticamente la precisión de transcripción y la detección de abusos de mercado gracias a sus modelos multilingües, al tiempo que reduce las ineficiencias operativas derivadas de los falsos positivos.

"La exclusiva tecnología de Shield posee la capacidad de detectar con precisión idiomas, contextos y significados con un gran nivel de detalle en todos los idiomas comúnmente utilizados en los negocios, como el inglés, al español y el chino, pero también en francés, danés, fines, sueco y noruego, entre muchos otros", afirma Shlomit Labin, vicepresidente de Ciencia de Datos de Shield. "Estamos siendo testigos de una profunda transformación en la forma de comunicarnos que ha provocado que los bancos y los negocios dejen de comunicarse en compartimentos aislados. Por ello, necesitan desesperadamente una solución integral que puedan escalar en función de sus necesidades, que es precisamente lo que nuestra empresa ofrece. En Shield tenemos el producto adecuado para cada cliente, ya sea un banco global o una entidad centrada en regiones específicas como Latinoamérica o Asia-Pacífico".

En un momento en el que los bancos se ven obligados a adaptarse a una normativa global en constante cambio, Shield mejora su eficiencia empresarial y productividad global mediante alertas más precisas. Allí donde las soluciones preexistentes no consiguen entender la sutileza del idioma, la capacidad de Shield para aplicar sus propios modelos lingüísticos a cada frase pone a disposición de los bancos una solución que pueden introducir inmediatamente en sus procesos existentes y aprovechar al instante.

"Para muchos bancos, algo tan simple como la comunicación entre oficinas de diferentes países puede resultar una pesadilla en términos de cumplimiento, especialmente si estas hablan diferentes dialectos de un mismo idioma. Por ejemplo, cuando la oficina de un banco en Ciudad de México mantiene una conversación con la sucursal de Bogotá, la transcripción resultante –que es fundamental para la seguridad y el cumplimiento– está con frecuencia repleta de falsos positivos debido a las diferencias de matices en sus distintos dialectos", asegura Labin. "Shield permite detectar con precisión cualquier irregularidad para que el cliente no tenga que preocuparse por si la conversación se desarrolla en diferentes dialectos o cambia de un idioma a otro".

