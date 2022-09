Cursos homologados para profesionales sanitarios, en AFOE Formación Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022

En la actualidad, el mercado laboral es altamente competitivo, por lo que los candidatos a un puesto de trabajo deben demostrar un perfil profesional cualificado, con una actualización permanente de sus conocimientos. En el caso del sector de la sanidad, es fundamental realizar cursos homologados sanidad que permitan sumar puntos en el currículum y contar con los créditos necesarios para presentarse a las oposiciones.

En este aspecto, la entidad especializada en formación de profesionales AFOE Formación ofrece cursos para sanitarios con acreditación de la Universidad de Nebrija, los cuales están reconocidos en todas las comunidades autónomas.

Razones por las que realizar los cursos homologados de sanidad de AFOE Formación Realizar uno de los cursos para sanitarios que ofrece AFOE Formación tiene múltiples beneficios, no solo para quienes estén buscando un puesto de trabajo o quieran presentarse a las oposiciones de sanidad, sino también para aquellas personas que ya se encuentren trabajando en el sector sanitario y busquen continuar capacitándose. En este caso, los cursos sanitarios de esta entidad están acreditados por la Universidad de Nebrija y son baremables en los concursos de oposición al cuerpo sanitario en toda España. A este respecto, estos aportan los créditos necesarios para obtener una buena puntuación en la fase de méritos.

A su vez, al realizar un curso de formación avalado por una entidad educativa, con contenidos de calidad y relevancia, las posibilidades de ser contratado aumentan considerablemente. Otra de las ventajas que brinda AFOE Formación es poder estudiar sin necesidad de realizar desplazamientos, a través de su modalidad 100 % online, la cual permite a los sanitarios desempeñar sus actividades diarias de forma normal.

Por otro lado, es importante señalar que, al finalizar el curso, los estudiantes recibirán un email en el que se les informará la aprobación del mismo y la organización se encargará tanto de iniciar los trámites para la obtención del certificado como de enviarlo al domicilio del alumno.

¿Cómo comenzar los cursos homologados para sanitarios? Accediendo a través de la web a la plataforma de e-learning Chamilo LMS, los usuarios podrán acceder a un software libre, intuitivo y de fácil utilización, en el cual deberán introducir el usuario y contraseña que AFOE Formación envía mediante correo electrónico al realizar la compra del curso.

Cabe destacar que la cantidad de créditos y cursos necesarios varían de acuerdo a cada convocatoria, el año y la comunidad autónoma en la que el candidato vaya a opositar, dato que debe ser revisado en la orden de la convocatoria.

Cursos acreditados para sanitarios disponibles en AFOE Formación Entre los cursos homologados que se pueden realizar en esta entidad se encuentran el de Prevención en intervención general y en el ámbito laboral de adicciones a sustancias psicoactivas y el de Formador de formadores. El primero de ellos cuenta con 7 módulos de contenido, en los que se desarrollan conceptos y temáticas como la promoción y la educación para la salud, las drogas en la sociedad, así como todo lo referido a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, se profundiza en los factores de riesgo y protección de los drogodependientes, además de su evaluación, diagnóstico y tratamiento terapéutico para su posterior reinserción social.

Por su parte, el curso de Formador de formadores ofrece, a través de 5 módulos, un plan de formación con estrategias de orientación formativa y profesional, el cual incluye los niveles de intervención en la planificación, los elementos que intervienen, así como su gestión y evaluación. Al mismo tiempo, el plan de estudios contempla la programación didáctica y la tutorización y seguimiento formativo, la evaluación de las acciones y las nuevas modalidades de enseñanzas online por medio de plataformas e-learning.

Fácil inscripción y metodología online para capacitarse en sanidad

Con una duración de 200 horas y 8 créditos, ambas formaciones son puntuables como méritos en convocatorias del sector sanitario a la Administración Pública, ya sea para bolsas de trabajo, concursos u oposiciones, entre otras. De este modo, basta con acceder a la página web de AFOE Formación y elegir el curso que se desee realizar, para adquirir y poder comenzar con esta formación.

Así, una vez realizada la matriculación y aprobado el pago, el alumno recibirá las claves de acceso a la plataforma en un plazo máximo de 24 horas. En el aula virtual, dispondrá de una guía de uso destinada a resolver cualquier tipo de dudas que puedan surgir, además del material elaborado por profesionales con vasta trayectoria en el sector educativo. Adicionalmente, la entidad pone a disposición un servicio de tutorías omnicanal, el cual responderá las preguntas de los estudiantes a través del medio de su preferencia.

¿Cuál es el método de evaluación de los cursos?

Al completar todos los módulos correspondientes al curso elegido, el alumno deberá realizar un examen tipo testal finalizar cada una de las unidades didácticas. De esta manera, desde el lugar en el que lo desee, el usuario podrá completar las pruebas, las cuales se complementan con actividades colaborativas opcionales mediante foros. En caso de que los alumnos no alcancen el mínimo exigido, podrán repetir las actividades en las que no estén aptos para tener derecho a recibir la certificación.

Otro aspecto a destacar es el asesoramiento y seguimiento permanente por parte de la organización, la cual se ocupa no solo de guiar a los estudiantes y brindarles la posibilidad de realizar las tareas que no han podido hacer, sino también de detectar cuándo llevan mucho tiempo sin conectarse a la plataforma. Por lo tanto, para quienes busquen presentarse a las oposiciones de sanidad para obtener un puesto en dicho ámbito o para aquellos que quieran continuar capacitándose, los cursos homologados de sanidad de AFOE Formación son una gran alternativa.

Esta institución sin ánimo de lucro ha realizado más de 1.100 cursos en 21 años, en los que se han matriculado unos 70.000 profesionales. Esto convierte a AFOE Formación en una referencia en lo que respecta a cursos y acciones formativas homologadas por administraciones educativas y universidades públicas.



