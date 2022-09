Según un estudio realizado por tablondeanuncios.com la escasez y precios desorbitados dificultan el alquiler para estudiantes en el inicio del curso 2022-23 Comunicae

- La poca oferta de pisos ha sido una de las causas principales de esta subida de precios. De media ha caído en un 50% la cantidad de pisos ofertados en toda España

- Surgen varias alternativas a estos altos precios y una de ellas pasa por la posibilidad de conseguir una habitación totalmente gratis.

El inicio del curso 2022/2023 está siendo especialmente complicado para los estudiantes universitarios y de FP que estudian fuera de su ciudad. Están teniendo muchas dificultades para encontrar vivienda como consecuencia de la escasez de pisos y del alto precio de estos.

De acuerdo con un estudio realizado por el portal web tablondeanuncios.com, el precio medio de una habitación en España ronda ya los 350€ frente a los 290€ que se promediaba el año pasado

Según los expertos inmobiliarios de Tablón de Anuncios, el precio de compartir piso en España se ha incrementado en un 20%, siendo las ciudades universitarias las más afectadas.

El mercado inmobiliario ha sufrido en los últimos años un aumento considerable de los precios, lo que hace que cada vez sea más difícil acceder a la vivienda para los estudiantes.

Entre las principales causas de esta subida de precios se encuentran la inflación y la escasez de pisos. Esta última destaca especialmente.

Las grandes ciudades han visto rebajada la oferta de pisos de forma vertiginosa debido a la tendencia actual de destinar las segundas viviendas para el turismo, pues esta deja mucho más dinero.

Barcelona en un 73% o Madrid en un 60% son algunos de los casos más preocupantes.

En el caso de Barcelona por ejemplo, para este curso 22/23 habrá un 73% menos de pisos y además estos serán en torno a un 20% más caros.

Así mismo, como consecuencia de la subida del precio de los pisos muchos trabajadores que tendrían que invertir un alto porcentaje de su nómina en un piso, optan por alquilar habitaciones.

Es decir, no sólo se ve reducida la oferta, sino que por si fuera poco, la demanda sufre un claro incremento.

Ya no sólo cada año nuevos estudiantes buscan piso, también lo hacen trabajadores que aún no pueden optar a su propia vivienda.

Los principales afectados son los estudiantes que cuentan con una menor oferta de pisos, los cuales además son cada vez más caros. Estos estudiantes, así como las familias de estos, se encuentran con que cada año los precios suben y que además esa subida de precios no se traduce necesariamente en una mayor calidad de vida.

Dentro del país, así como dentro de la propia ciudad se encuentran grandes diferencias.

En San Sebastián se pueden encontrar habitaciones por más de 600€, situadas en los aledaños del campus universitario pero también habitaciones por unos 200€, en zonas más alejadas del campus.

Según los datos, Ciudad Real se encuentra a la cabeza en lo que a económico se refiere, donde un alquiler ronda los 180€ de media.

En el otro extremo, San Sebastián y Barcelona cuentan con las habitaciones más caras, alcanzando los 460€ de media.

Una de las alternativas ante la falta de pisos son las residencias de estudiantes.

Las residencias de estudiantes ponen a la disposición del consumidor no sólo una habitación, también el estudiante podrá disfrutar, dependiendo de la residencia eso sí, de facilidades como piscina, lavandería, comedor…

Sin embargo, como es de entender, esto supone un aumento del precio, por lo que las residencias no surgen como una alternativa más económica.

En Sevilla, la capital andaluza, el precio medio mensual de una habitación en una residencia oscila entre los 600 y 700€, llegando las más caras a alcanzar más de 1000€.

Ante este dilema, surgen soluciones, algunas de ellas bastante curiosas como optar a una vivienda gratis.

Son numerosas las iniciativas que surgen para intentar resolver este problema.

Existen residencias que becan a aquellos estudiantes que realizan por ejemplo, trabajos sociales en el barrio donde esta se encuentra.

Esta no es la única iniciativa.

"Ofrezco alquiler habitación grande con cuarto de baño y gastos incluidos a un precio económico a cambio de compañia a señor mayor", este es uno de los muchos anuncios que se encuentran en internet en los que se cede una habitación a cambio de limpieza o de compañía.

