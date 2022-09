El Real Betis Balompié vestirá la marca Silbon hasta 2025 Comunicae

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 12:56 h (CET) Los jugadores y el cuerpo técnico lucirán los estilismos diseñados por la firma andaluza, que lanzará una línea de ropa ‘Betis by Silbon’ en exclusiva para los aficionados verdiblancos La marca de moda Silbon ha firmado un acuerdo con el Real Betis Balompié por el que la compañía andaluza de retail se convierte en el nuevo proveedor oficial de ropa casual de la entidad verdiblanca.

Gracias a este acuerdo, Silbon vestirá a los jugadores y al equipo técnico con una colección diseñada con una fórmula práctica y a la vez elegante para los viajes y eventos oficiales del Club. La firma de moda ha ideado para el Real Betis una propuesta formada por prendas que abarcan sus líneas casual y tailoring.

Esta nueva alianza se ha presentado en la Flagship Store de Silbon en Sevilla, situada en la calle Muñoz Olivé, número 5. En el establecimiento, de 200 metros cuadrados, se ha firmado el acuerdo por el director general de Negocio del Real Betis, Ramón Alarcón, y el CEO y cofundador de Silbon, Pablo López.

Para Pablo López, ser proveedor oficial del Real Betis Balompié "es una de las más grandes oportunidades para dar a conocer la marcar dentro y fuera de nuestro país" ya que los miembros del Club vestirán las prendas de Silbon en los viajes nacionales y de competición europea. Asimismo, López ha asegurado que vestir a un equipo con una de las aficiones más comprometidas del panorama futbolístico mundial "supone para Silbon un reto y una oportunidad que tenemos que aprovechar para dar a conocer nuestra firma y conquistar a tantos seguidores béticos".

Ramón Alarcón, por su parte, quiso destacar la nueva unión del Club con una de las firmas de referencia de la moda nacional. "Nos gusta unirnos a marcas líderes y lo hemos vuelto a hacer con Silbon. Es una firma andaluza que ha crecido a unos niveles increíbles y con los que compartimos muchos valores, como la responsabilidad social corporativa. Daremos el mejor producto de diseño a los deportistas para lucirlo por todo el mundo, puesto que en esta temporada jugaremos en España, en Europa y en Arabia Saudí. Además, ofreceremos a los béticos un servicio muy solicitado con la línea ‘Betis by Silbon’, destinada a todos los aficionados".

Silbon propone una equipación dual con una línea más formal basada en los diseños de la línea tailoring, que incluye elegantes trajes de dos piezas en tono azul marino, camisa de vestir, corbata con escudo personalizado del Real Betis Balompié y complementos como el calzado y el cinturón en tonos negros.

Una propuesta con sugerencias en diseño bastante alineadas con la línea casual, que presenta una gama de colores más amplia. Esta incluye una americana de algodón en color azul marino, chaqueta y chaleco técnico acolchado, pantalones sport en color azul marino y piedra, jersey de punto con cuello pico en color neutro, camisa Oxford blanca, calcetines de rayas bicolor y calzado de inspiración deportiva a fin de que puedan moverse con total comodidad.

Con esta colaboración, los aficionados verdiblancos van a contar además con el diseño de la colección exclusiva ‘Betis By Silbon’, una línea de ropa ideada por la marca ex profeso para los seguidores béticos. Estará formada por camisetas, camisas, chalecos sin mangas, bóxeres y cinturones, entre otras prendas casual, que estarán personalizadas con los motivos identitarios del Club. Esta línea estará a la venta en la Flagship Store de Silbon en la calle Muñoz Olivé, en la tienda online de Silbon y en las tiendas oficiales del Real Betis Balompié en el Estadio Benito Villamarín, la Avenida de la Constitución y el centro comercial Lagoh.

Silbon apuesta por Sevilla

La firma cordobesa decidía reforzar su presencia en Sevilla en noviembre del pasado ejercicio con la apertura de la Flagship Store en el centro histórico y comercial de la capital de Andalucía. La marca apostaba así por el mercado sevillano, del que siempre ha tenido una buena respuesta. Incluso en los periodos más complicados de la pandemia, el cliente de Sevilla demostró su compromiso y fidelidad a la marca.

En la trayectoria comercial de Silbon, Sevilla se ha convertido en unas de las plazas emergentes de la firma y por ello, la compañía no ha parado de ampliar su red en esta ciudad con otros puntos de venta. Actualmente tiene tres corners Silbon en el Corte Inglés de Nervión, donde se pueden adquirir las colecciones Man, Woman y Kids. Asimismo, contará próximamente con un outlet en el centro comercial Factory Aeropuerto, una tienda de 100 metros cuadrados con colecciones Silbon de temporadas anteriores.

Las nuevas aperturas y su papel como nuevo proveedor oficial del Real Betis Balompié son acciones que seguro supondrán un crecimiento de seguidores y nuevos clientes para la marca fundada por Pablo López, que se encuentra en plena fase de expansión en lo comercial, lo económico y lo corporativo.

Una marca que combina valores y principios basados en la honestidad, el respeto y las buenas maneras, con la modernidad y la vanguardia que supone el haber sido la primera empresa de moda andaluza que ha entrado en el metaverso de Horizon y Decentraland.

Esta estrategia de expansión crece con las nuevas aperturas con las dos últimas Flagship Store en Jerez, en la calle Larga, número7, y en los centros comerciales ‘Nevada’ en Granada. La diversificación de establecimientos se expande al resto de España con la apertura de Silbon en el centro comercial L’illa Diagonal, en Barcelona y en la Torre Caleido, en Madrid, con las que Silbon se sitúa actualmente con más de 40 tiendas abiertas en todo el país. En otoño se sumará una nueva tienda Silbon en el ‘Shopping Resort Puerto Venecia’, en Zaragoza, para seguir reforzando el norte de España.

La apertura de nuevos de establecimientos se suma a la apuesta tecnológica y el refuerzo de la línea Woman. Silbon -que nació en córdoba en 2009 y actualmente cuenta con una plantilla de más de 180 empleados- consolida su posicionamiento en el mercado, se refuerza y aumenta sus expectativas para el cierre de este ejercicio por un valor superior a los 25 millones de euros en ventas, 7 millones por encima de los resultados obtenidos en 2021.

