Software para entamadoras y encurtidos, de la mano de Alba IBS

martes, 6 de septiembre de 2022, 12:31 h (CET)

La aceituna es un producto muy valorado y reconocido en España. Su cultivo es una actividad sumamente importante en la economía del país, y cuenta con amplia demanda y reconocimiento gracias a su calidad. No obstante, gestionar sus diversos procesos de elaboración, como el entamado y encurtido, puede ser una tarea bastante exigente.

Esta situación es la que impulsa el surgimiento de la creación de un nuevo módulo de procesos en el ERP ibs 21, un producto desarrollado por la firma tecnológicaAlba IBS, que consiste en unsoftware para entamadoras y encurtidos. Esta herramienta especializada facilita una gestión y control total durante los diferentes procesos posteriores al cultivo de la aceituna.

Un producto diseñado para optimizar la producción de aceitunas Ibs 21 es un software ERP diseñado para gestionar, controlar y monitorizar el entamado y encurtido de las aceitunas. Este control abarca desde la entrada en crudo del producto hasta su envasado y distribución, e incluye aspectos como la inspección de fermentadores, la monitorización del proceso de elaboración e incluso, la liquidación de los diferentes proveedores agrícolas.

El ámbito principal de esta herramienta de software es el monitoreo de la producción de aceitunas y otros encurtidos y los procesos de entamado, clasificado, envasado y etiquetado, para lo cual el ERP ibs 21 de la firma Alba IBS lleva a cabo una serie de acciones, mediciones y agregado de productos al correspondiente fermentador, cambios entre fermentadores, vaciado de fermentadores a bombonas por calibre, etc. También permite planificar acciones o intervenciones futuras hacia determinados fermentadores, y lleva un registro o historial de dichas acciones y sus respectivos resultados, garantizándose en todo momento la trazabilidad de todos los procesos involucrados.

También se puede utilizar en la gestión y monitorización de otros procesos tales como el deshuesado, rallado, o el relleno, añadiendo ingredientes mediante procesos de fabricación y calculando los costos de los productos fabricados. Además, facilita a las empresas la creación de fichas logísticas de cada producto final, lo que permite controlar minuciosamente el almacenamiento y distribución de cajas, tandas y paletizados del producto.

Facilidades para automatizar la gestión de facturas, proveedores y almacenamiento El control de los procesos técnicos y productivos de la aceituna no es la única ventaja del ERP ibs 21 desarrollado por Alba IBS. Este software ERP también ofrece herramientas sumamente útiles en otras áreas, como los pedidos de compra, cuya gestión se puede automatizar en varios aspectos para facilitar su entrada y registro, así como la liquidación de proveedores, y la documentación de todas estas gestiones. Lo mismo sucede con la gestión de ventas y la facturación, la cual, mediante esta herramienta, se puede manejar de forma automática y masiva para facturar albaranes, además de emitir facturas digitales exportables en diversos formatos.

Otro de los aspectos en los que brinda notables facilidades es en la gestión de almacén y stock. Con esta herramienta, las entradas y traspasos de mercancía entre diferentes ubicaciones se pueden gestionar mucho más fácilmente, así como la recepción de productos, su inspección y comparación entre el producto solicitado y el recibido. Todas estas funciones se pueden gestionar de forma sencilla, remota y en tiempo real a través de las facilidades que brinda el software para entamadoras y encurtidos de Alba IBS, una de las mejoras herramientas tecnológicas de gestión y monitorización en este sector.



