Jordania, un destino de película, por Airun World

Uno de los destinos turísticos preferidos por mucha gente es Jordania, pues se trata de un país que vale mucho la pena conocer. Este cuenta con bonitas reservas naturales, monumentos históricos antiguos y establecimientos religiosos y culturales que no se pueden pasar por alto.

Son muchos los espacios en internet que ofrecen información de interés perfectos para poner al día a quienes tienen planeado viajar a esta nación ubicada en el continente asiático. Por ejemplo, el blog personal de viajes Airun World destaca algunos lugares emblemáticos que han servido como ubicación de películas reconocidas.

Espectaculares lugares en Jordania que han sido aprovechados para filmar películas Tal y como señalan en el blog Airun World, Jordania se encuentra en el top de los países más bellos de Asia. La ciudad de Petra, localizada en un valle angosto, es considerada uno de sus mayores atractivos turísticos, tanto es así que es una de las siete maravillas del mundo moderno gracias a sus construcciones, sus templos y tumbas. Esta localidad ha servido de escenario para la grabación de películas comoIndiana Jones y la última cruzada y Transformer: la venganza de los caídos.

Otro de los sitios que ha sido aprovechado desde hace muchos años para la filmación de largometrajes es Wadi Rum, un valle desértico al sur del país que en el año 2011 fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Este se encuentra ubicado en una región donde predominan las montañas con abundante granito y arenisca.

En el mencionado desierto se grabaron varias escenas de la película Lawrence de Arabiaen el año 1962, específicamente en el Wadi Jarf, uno de sus valles más secos. Para el film de ciencia ficción The Martiantambién eligieron a Wadi Rum, ya que se consideró el sitio ideal para recrear el planeta Marte.

En Rogue One, uno de los spin off de Star Wars, utilizaron los paisajes de Wadi Rum, así como también en La noche más oscura, Prometeo y El regreso de la momia.

Hasta la fecha, la última película en la que se han grabado escenas en este famoso desierto es Aladdin, donde se puede apreciar el Rock Bridge de Jebel Kharaz durante la entrada a la Cueva de las Maravillas.

Curiosidades acerca de Jordania Algunas personas creen que en Jordania siempre hay un clima caluroso, soleado y seco. Sin embargo, entre los meses de mayo y septiembre hay temporada de invierno. Además, de noviembre a febrero hay muchos días fríos, nublados y lluviosos en los que puede haber nieve y granizo.

Para visitar Jordania, lo mejor es optar por una vestimenta relativamente recatada, es decir, evitar usar blusas escotadas y con los hombros descubiertos, shorts y minifaldas, en el caso de las mujeres. Siguiendo estas recomendaciones y otras ofrecidas por Airun World, cómo dónde alojarse, se podrá visitar sin contratiempos este país único que se ha convertido en uno de los principales escenarios del mundo audiovisual.



