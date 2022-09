Nace Evoltrue, la alianza entre Atalanta y Panel Sistemas que apuesta por la seguridad desde el principio

Evoltrue ayuda a las organizaciones a integrar la seguridad desde el inicio del desarrollo de las aplicaciones, permitiendo la entrega de un software libre de vulnerabilidades y la detección temprana de posibles fallos Las empresas sufren cada año numerosos ataques debido a fallos o vulnerabilidades en sus aplicaciones, que les generan grandes daños económicos y reputacionales. Y la realidad es que estas brechas de seguridad comienzan cada vez más al inicio del desarrollo del software.

De nada vale hacer inversiones en infraestructura de seguridad si la aplicación está mal desarrollada. La presión por competir en el mercado provoca muchas veces que las organizaciones aceleren los procesos de desarrollo y despliegue de software, olvidándose de tener en cuenta los riesgos de seguridad asociados. Además, el uso de tecnologías y metodologías variadas, la computación en la nube, las dependencias con software de terceros, y los cambios en estándares y regulaciones, han complicado aún más este panorama.

Al igual que ocurre con la calidad del software, sigue siendo necesario comprobar que no se deja atrás nada importante cuando se desarrolla software. Y esto es lo que la filosofía DevSecOps soluciona: integrar la seguridad en la cultura, los procesos y las herramientas en todo el ciclo de vida del software, permitiendo la entrega de un software libre de vulnerabilidades, así como la detección temprana de posibles fallos, con el objetivo de reducir lo máximo posible el coste de su resolución.

Así nace Evoltrue, una alianza que combina lo mejor de las compañías Atalanta y Panel Sistemas para hacer un DevSecOps efectivo, integrando la seguridad desde el principio.

Evoltrue ayuda a las organizaciones a afrontar la seguridad de sus aplicaciones, combinando la experiencia en el desarrollo de software de Panel Sistemas y la experiencia en ciberseguridad y hacking ético de Atalanta. El resultado es un equipo especialista en todas las áreas tecnológicas del modelo DevSecOps, que acompaña a las organizaciones a diseñar una estrategia de evolución hacia software seguro, con una perspectiva sostenible, rentable y adaptada a su realidad.

"Si no controlas que las aplicaciones estén bien desarrolladas, no tienes seguridad. Una buena estrategia DevSecOps no solo permite reducir el time to market y ahorrar costes, al poder encontrar las vulnerabilidades lo antes posible, sino también incrementar la confianza de los usuarios, ya que las aplicaciones son más seguras", asegura Isaac Gutiérrez, CEO de Atalanta. "La propuesta de Evoltrue es animar a las empresas a evolucionar hacia una manera de hacer el software que realmente contemple la seguridad desde el principio", añade.

Por su parte, Manuel Ruiz, director de Operaciones de Mercado de Panel, afirma que el objetivo de esta alianza es "poner la seguridad al servicio de los clientes y hacerles entender que la seguridad desde el principio es más rentable. Se trata de hackear las mentes de los desarrolladores de software para que comprendan y se conciencien de que la seguridad es necesaria, y debe ser un aliado en los equipos de desarrollo".

Con el lanzamiento de Evoltrue se persigue conseguir que los equipos de desarrollo y la organización en su conjunto piensen en la seguridad como una ventaja competitiva, ayudándoles a entregar software de forma rápida, estable y, sobre todo, segura.

