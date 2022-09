Sigüenza presenta a los ciudadanos su Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Comunicae

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 10:12 h (CET) Una vez que el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Sigüenza ha sido aprobado, el resultado se está presentando a la sociedad local, con el fin de formar, informar y recoger nuevas aportaciones de todos los segmentos de la población en la ciudad y en los núcleos agregados, puesto que se trata de un documento vivo, con capacidad de incorporar nuevas ideas para mejorarlo La Agenda Urbana Española responde al cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados de conformidad con la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea.

Es un documento estratégico que persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano, para hacer de las ciudades y pueblos lugares más sostenibles, inclusivos, seguros y resilientes.

La propuesta de Sigüenza, por su calidad, singularidad y capacidad ejemplarizante, resultó elegida como Proyecto Piloto para la elaboración de su plan de acción local de la Agenda Urbana.

En el caso de España, se están llevando proyectos de Agenda Urbana en distintas ciudades pueblos y comarcas. En Castilla-La Mancha hay seis de estos proyectos en marcha. En la provincia, la Agenda de Sigüenza, junto a la del Alto Tajo, son de las pocas agendas que afectan a núcleos de población no densamente poblados. Es una tentativa para comprobar cómo se pueden cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en la España rural.

La Agenda Urbana de Sigüenza, elaborada por la empresa Repueblo y ya aprobada, incluye un conjunto de medidas para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de los objetivos marcados por la propia Agenda Urbana, a partir del diagnóstico preliminar que se ha hecho sobre cuál es la situación actual del municipio, es decir, sobre cuáles son los problemas de Sigüenza, y cuáles son las posibles soluciones -incluyendo las acciones que deberían llevar aparejadas- a estos problemas, de la ciudad y de los núcleos agregados.

La estrategia de la Agenda Urbana incluye el apartado de la formación, difusión y participación del proyecto. Y es precisamente en esta línea en la que se está trabajando ahora. El documento resultante con la estrategia de la Agenda Urbana de Sigüenza está vivo y, por lo tanto, puede incluir las nuevas ideas que vayan surgiendo en el proceso. Así, a lo largo del verano, y en el marco de esta estrategia de difusión y participación, se han llevado a cabo charlas-coloquio para formar, informar y recoger opiniones en las pedanías y en la propia ciudad de Sigüenza, incluyendo a colegios e institutos, personal municipal y asociaciones. "El objetivo de la Agenda Urbana es diseñar cómo queremos que sea el futuro de los pueblos y ciudades y plasmarlo en un documento estratégico. La intención es que, en el ámbito de las administraciones públicas, en lugar de improvisar, exista un plan que visualice los objetivos principales que es necesario lograr en el corto medio y largo plazo. Se pretende, por tanto, formar, informar y animar a la participación de la ciudadanía, recogiendo ideas que enriquezcan el documento que ya se ha aprobado", explica Víctor López-Menchero, responsable de la divulgación del proyecto entre la población.

Elemento clave para la concesión del programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la agenda urbana en Sigüenza ha sido la candidatura a Patrimonio Mundial, porque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España entiende que la candidatura ya es, en sí misma, una estrategia de planificación a largo plazo con la que se quiere diseñar el futuro de Sigüenza y su comarca y que, por lo tanto, ambos objetivos están directamente vinculados. Por ello, la planificación estratégica de la candidatura, forma parte de la propia Agenda Urbana de Sigüenza.

El diagnóstico y las aportaciones

En todas estas charlas están surgiendo aportaciones que se tendrán en consideración para enriquecer el documento, por ejemplo con la propuesta de construcción de aparcamientos disuasorios, no solo en Sigüenza, sino también en las pedanías. La idea ya es una realidad en Pelegrina o La Cabrera, y hay proyectado un nuevo aparcamiento en Palazuelos en el marco de las actuaciones de mejora de pedanías del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza.

Otra mejora que solicita la población es la mejora de la cobertura y conexión a internet en todo el municipio, algo en lo que ya está trabajando el Ayuntamiento junto con otras instituciones

El diagnóstico incluye propuestas para promover la agricultura y la ganadería sostenibles, a imagen y semejanza del que ya se desarrolla en Palazuelos de la Espelta y la Sal. Otros son de tipo urbano, como la rehabilitación del cine Capitol para convertirlo en palacio de congresos y espacio exposiciones o las medidas para la rehabilitación de viviendas en los dos conjuntos históricos de Sigüenza: la ciudad y la localidad de Palazuelos.

La Agenda Urbana de Sigüenza incluye proyectos para desestacionalizar el turismo y atraer visitantes de lunes a jueves, evitando la masificación del fin de semana, e intentando que, entre semana, haya un turismo que ayude a los negocios del sector con el logro de una distribución más homogénea en la semana y en el año. Para ello, también se incluyen medidas para atraer el turismo silver, jubilados, turismo internacional, y turismo de congresos.

Otro de los aspectos más importantes es el de la mejora de la movilidad, promoviendo el uso de coches eléctricos y, con ello, una movilidad más sostenible. Sigüenza ya cuenta con dos puntos de recarga de vehículos eléctricos, inaugurados recientemente.

Igualmente se ha informado a la ciudadanía sobre la evolución del proyecto de construcción de la nueva depuradora, en la que la Junta de Comunidades va a invertir 4.4 millones de euros, y que mejorará sin duda la sostenibilidad del municipio. El Ayuntamiento ya trabaja para que las pedanías también puedan tener sistemas apropiados de depuración de aguas antes de 2030, aspecto este que también se recoge en el plan estratégico de la Agenda Urbana de Sigüenza.

