Sereco Energia y Decormobel de Payrà tanquen un acord per instal·lar més de 898kWp a totes les seves naus

Aquesta és una de les iniciatives que l'empresa de mobles Decormobel, ha llançat per aconseguir el seu objectiu de ser una empresa socialment responsable i que aconsegueix reduir, de manera rellevant, la petjada de carboni Cada vegada hi ha més empreses que es sumen a l'energia solar. A causa de l'encariment de la factura de la llum, els empresaris busquen maneres de reduir el consum elèctric o trobar fonts alternatives d'energia. En aquest cas, l'energia solar és la perfecta substituta de la qual es genera a través del gas. Instal·lar plaques fotovoltaiques pot significar a la llarga un quantiós estalvi en la factura elèctrica, així com una font d'ingressos extra per la venda de l'excedent d'energia.

I això també ho saben a Decormobel de Payrà, una empresa familiar de mobles i decoració referent en el sector. En una de les naus industrials a Sant Antoni de Calonge concretament, s'han proposat instal·lar un total de 72 panells fotovoltaics, 40kWp que generaran 56.523kwh/any amb què podran reduir la factura de la llum en un 80%. Aquesta és una de les iniciatives que l'empresa de mobles ha llançat per aconseguir el seu objectiu de ser una empresa socialment responsable i que aconsegueix reduir, de manera rellevant, la petjada de carboni.

La instal·lació per a l'autoconsum industrial en aquesta planta de la província de Girona és clau segons comenta Josep Maria Payrà, director comercial de Decor Mobel de Payrà a Sant Antoni de Calonge: "Aquesta és la primera de tres instal·lacions que volem dur a terme durant els pròxims mesos. Un total de +898kWp; 1.634 unitats de panells fotovoltaics TIER1, que formen part d'una estratègia emissió de residus zero, per a totes les empreses del grup familiar. L'objectiu és convertir-nos en una empresa responsable amb el medi ambient, contribuint així en la lluita contra el canvi climàtic".

Per a això han comptat amb l'experiència d'una de les empreses referents en el sector de les energies renovables, Sereco Energia. Aquesta empresa s'ha especialitzat en la instal·lació de panells solars, tant per a empreses com per a particulars. Maite Otamendi, gerent de Sereco Energia comenta que Decormobel "reduirà les emissions de CO₂ en 967 tones a l'any. L'energia que produiran les 3 instal·lacions seran capaces de subministrar energia a més de 450 cotxes elèctrics a l'any".

Fundada en 1979, Decormobel va néixer a Figueres (Girona) com una empresa familiar dedicada a la creació-comercialització de mobles, a les reformes i a les cuines. Amb els anys ha sabut fer-se un lloc en la indústria i ara, amb més de 10.000 m² d'exposició de mobles, descans i decoració, és una de les empreses del sector més reconegudes a la província de Girona.

Ara no sols serà coneguda per la qualitat dels seus productes i projectes sinó també pel seu compromís amb el Medi Ambient. Així mateix, amb el suport de Sereco Energia, aconseguiran reduir significativament la factura de la llum en totes les seves naus, obtenint també ingressos extra per la venda de l'energia que els sobra.

