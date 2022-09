La publicación del nuevo trabajo está prevista para finales de este mes de septiembre. La banda, tiene previsto el lanzamiento de 3 nuevos singles adicionales, que verán la luz antes de terminar este 2022 Después de su último lanzamiento hace 6 meses, la formación alicantina ha estado trabajando en la creación y composición de lo que será el nuevo material que verá la luz de manera progresiva durante el último tramo de este año. El grupo se aleja de su sonoridad habitual de hip hop / reggae con "Este es mi Límite", un tema de estilo Drum ‘n’ Bass, en el que colaboran con el productor Methabones Music.

"Este es mi Límite" no es el primer single de estilo Drum ‘n’ Bass que 12 Carpas lanza al público. En el pasado a través del sello "Burn Them Records", la banda lanzó el tema "Súbele". Desde la formación alicantina declaran que "después de Súbele nos quedamos con ganas de seguir experimentando con este género. Este tema ha sido pinchado en fiestas y festivales de Drum and Bass por toda España, ya que no es habitual encontrar temas en los que las letras de las canciones sean en español".

El nuevo single que saldrá a la luz a finales de mes, es el primero de los 4 temas que la banda publicará durante este 2022. Mientras tanto, el grupo está trabajando en un LP de larga duración, con el que pretende asentar las bases de su identidad como formación. Los temas del nuevo LP y los últimos singles, serán la base del nuevo directo que 12 Carpas. "Estamos actualizando nuestro repertorio con los nuevos temas que hemos preparado durante estos últimos años", asegura Bailén Mora, componente de la banda. "Con el confinamiento nos vimos obligados a quedarnos en casa, pasando largas temporadas sin la posibilidad de que el grupo al completo nos reuniéramos, sin embargo, han sido momentos que hemos aprovechado para crear nuevo material. Ahora, con esta nueva normalidad, estamos comenzando a cerrar uno a uno todas las canciones que comenzamos y que pronto verán la luz", concluye el MC del grupo.

El tema será lanzado a través de las principales plataformas para escuchar música, como Spotify, Shazam o Amazon Music entre otras. Más de 30 canales diferentes también tendrán disponible "Este es mi Límite", incluyendo entre ellos las principales redes sociales que aceptan el uso de música en sus publicaciones, como Instagram, Facebook o Tik Tok.