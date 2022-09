¿Cuándo y cómo se debe renovar el carnet de conducir?, por Centro Médico Attendit Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El carnet de conducir es un requisito indispensable que requieren los conductores de coches y motos en España para transitar por el territorio nacional.

Este certificado tiene una vigencia de 10 años para personas menores de 65 años y 5 años para mayores de esa edad. Cumplido ese tiempo, el reglamento exige renovar carnet de conducir, de lo contrario la persona no podrá conducir de manera legal.

Para evitar multas y sanciones, es recomendable renovar el permiso con anticipación. Sin embargo, el agitado ritmo de vida laboral y social hace que este trámite se vuelva muy engorroso de sacar para algunas personas.

En estos casos, Centro Médico Attendit es un centro de reconocimiento médico autorizado en Madrid que realiza el estudio psicotécnico para obtener el certificado de una manera más rápida y eficiente sin tener que acudir a las oficinas de Dirección General de Tránsito (DGT).

Requisitos para renovar el carnet de conducir Todos los permisos de conducir tienen una fecha de validez específica dependiendo de su tipo de licencia y de la edad del conductor. Por ejemplo, en el caso de permisos de clase C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E, tienen un periodo de vigencia de 5 años, hasta que el titular cumple los 65 años. A partir de esa edad, el tiempo se reduce a 3 años de validez. En cuanto a las licencias de clase B, su vigencia es de 10 años hasta los 65 años, luego debe renovarse cada 5 años.

Pasada la fecha de validez del certificado en cualquiera de su nivel, es necesario renovarlo. La ley establece que este proceso puede iniciarse 3 meses antes del periodo de vencimiento y no es necesario realizar ningún examen de conducción, tan solo se debe renovar el certificado médico. Este documento avala que el conductor sigue en óptimas condiciones para transitar en un vehículo.

La tramitación de la renovación para conducir puede hacerse de manera presencial en cualquier sede de las oficinas de la Dirección General de Tráfico en el país o en un centro de reconocimiento médico acreditado por la DGT, como Centro Médico Attendit.

Obtención del certificado de conducir en el acto Para agilizar el proceso de obtención del certificado de conducir sin tener que hacer colas, es recomendable contar con servicios de gestión rápidos como Centro Médico Attendit. El centro se encarga de emitir el reconocimiento médico psicotécnico, pagar la tasa obligatoria requerida por la DGT y de enviar la fotografía para realizar el trámite. También se ocupan de hacer la tramitación ante la DGT y de emitir el permiso provisional en el acto, mientras se emite el definitivo.

Para adquirir el servicio, únicamente los usuarios deben presentar su DNI, su carnet de conducir vencido o a punto de caducar y pagar el coste del trámite.

El tiempo máximo que dura la tramitación en el centro de reconocimiento de conductores en Madrid es de solo 12 minutos. Además, hacen envío del certificado a domicilio, así es como garantizan mayor satisfacción y comodidad para sus clientes.



