Para qué se usa el sistema geomagnético de Preactiva Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las humedades pueden generarse por diversos factores como exceso de condensación, malos trabajos de fontanería e impermeabilización, canaletas con fugas, desperfectos en las puertas, filtraciones en las chimeneas, falta de calefacción y mala higiene, entre otras causas. Se trata de un problema muy común en cualquier tipo de edificaciones.

En la actualidad, existen muchos sistemas para contrarrestar este problema. Uno de ellos es el geomagnético. No obstante, la ciudadanía ha demandado soluciones más rápidas. Por tal razón, ha salido al mercado Preactiva, un moderno dispositivo inalámbrico que funciona con un sistema electrofísico, el cual es ideal para decirle adiós a la humedad por capilaridad.

Eliminar humedades: las distintas alternativas por las que opta la gente Quienes tienen humedades en sus casas, oficinas, etc., se enfocan siempre en buscar una solución, ya que las consecuencias de esto se traducen en la aparición de moho, deterioro y desprendimiento de la pintura, manchas, ambientes fríos y problemas de salud como, por ejemplo, alergias.

Uno de los sistemas utilizados para erradicar la humedad es el geomagnético. El mismo está basado en el campo magnético terrestre que, con una bobina y un condensador, le hace cambiar de fase para contrarrestarlo y prevenir que la humedad formada por dipolos de moléculas de agua suba por las paredes.

Una de las grandes ventajas de este sistema es que no consume electricidad. No obstante, se considera deficiente debido a que es muy variable en intensidad y frecuencia. De hecho, para secar la humedad de las paredes, puede tardar como mínimo tres años.

Quienes se encuentran en la búsqueda de otros sistemas más eficientes, pueden optar por Preactiva, un producto que está dando mucho de qué hablar por todas sus características.

Las ventajas que ofrece Preactiva Preactiva se considera, hoy en día, la solución definitiva para las humedades por capilaridad. Se trata de un dispositivo inalámbrico que funciona a través de un sistema electrofísico. Dos de sus grandes beneficios es que no requiere mantenimiento ni obras. Cada persona puede instalarlo en su inmueble en tan solo tres minutos o menos.

Según lo explica la empresa fabricante del producto, el agua sube por los poros de los materiales de construcción porque el polo negativo de la molécula del agua se orienta hacia arriba. En ese sentido, indican que al activar el sistema Preactiva se evita directamente que dicho polo negativo de la molécula del agua vaya hacia arriba, “aprovechándose de la gravedad para enviar el agua al subsuelo”.

Los interesados en obtener mayor información acerca de este novedoso sistema pueden ingresar a la página web de Preactiva, donde brindan todos los detalles. Además, en la plataforma, ofrecen un diagnóstico y un presupuesto gratuito con solo rellenar un sencillo formulario.



