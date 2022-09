Domotics and Technology ha desarrollado una válvula inteligente para que el usuario pueda disponer de agua osmotizada siempre Emprendedores de Hoy

A pesar de que las empresas que se dedican al suministro de agua han mejorado significativamente sus procesos, los expertos siguen recomendando utilizar un filtro purificador, puesto que el grifo no es capaz de separar absolutamente todas las particulas contaminantes que pueda haber en las tuberías de distribución.

La arquitectura domótica ha dispuesto de alternativas tecnológicas que ayudan a eliminar los agentes contaminantes presentes en el agua, de tal manera que los usuarios tengan acceso a un producto menos perjudicial para su salud.

Es por esto que la empresa de soluciones inteligentes para el hogar Domotics and Technology ha desarrollado una válvula inteligente, capaz de automatizar el funcionamiento de cualquier filtro de ósmosis inversa, de tal forma que el usuario pueda disponer de agua osmotizada en el momento en que lo desee.

Ósmosis inversa para la purificación del agua Los filtros de ósmosis inversa son artefactos cuyo funcionamiento se basa en una tecnología de descontaminación utilizada en las plantas de desalinización de agua desde la década de los 50. Estos filtros cuentan con una membrana semipermeable que ayuda a remover minerales y eliminar iones del agua, buscando separar las particulas grandes que se arrastran por las tuberías. El índice de paso del agua depende de la presión osmótica, el tamaño del poro de la membrana y la temperatura de las moléculas.

Para que la ósmosis inversa funcione, es necesario un mecanismo que empuje artificialmente el agua a través de la membrana para que esta pueda recoger las partículas contaminantes. Este impulso requiere de la acción directa de una bomba activada manualmente, la cual genera la presión necesaria para que el líquido pase por la membrana sin dañarla, al mismo tiempo que separa el agua osmotizada del agua con sedimentos. En ocasiones, este proceso puede tardar varios minutos, dificultando el acceso inmediato del usuario al suministro de agua requerido. Por tal motivo, Domotics and Techonology ha desarrollado una válvula que permite activar el mecanismo de forma automática, ahorrando tiempo y esfuerzo a los usuarios.

Válvula inteligente para la purificación del agua en el hogar La válvula funciona a través de un cable smart wifi switch, el cual se activa siguiendo una rutina programada por el usuario previamente. Este cable se encuentra enlazado a un asistente virtual que puede manipularse directamente desde un teléfono móvil, cuyo objetivo es el de cronometrar el tiempo de encendido y apagado del filtro, siempre y cuando posea una entrada de corriente tipo JACK C13.

Esta válvula es compatible con todos los filtros de agua existentes en el mercado y es un excelente aliado para automatizar cualquier tratamiento por ósmosis inversa. Es por esta razón que Domotics and Techonology ha utilizado todo su conocimiento en automatización arquitectónica, para diseñar un complemento con el cual equipar el hogar, partiendo de un artefacto esencial para mantener la buena salud de todos sus habitantes.



