Pasarelas de plástico 100 % reciclado para las playas en verano

Las pasarelas de playa son elementos muy útiles en estos espacios naturales de ocio.

No solamente mejoran el aspecto de la playa, sino que además facilitan el acceso a ella, especialmente para las personas con movilidad reducida.

Actualmente, ya no hace falta utilizar madera para su fabricación, puesto que ahora se fabrican con materiales mucho más amigables con el medioambiente. Un ejemplo son las pasarelas de playa de plástico 100 % reciclado, de la empresa Abadecom. Esta compañía cuenta ya con varios años en el mercado, dedicándose a la fabricación, comercialización y hasta exportación de una amplia variedad de productos elaborados con materiales reciclados.

Este verano se recomiendan las pasarelas de plástico reciclado para las playas Las pasarelas de plástico de la firma Abadecom son una apuesta de la empresa por contribuir no solo a lograr playas más funcionales, sino también para promover la protección del medioambiente. Es por ello que las pasarelas de playa de esta marca están hechas a partir de plástico 100 % reciclado y 100 % reciclable, procedente de residuos industriales, domésticos y urbanos. Entre sus beneficios está su capacidad de dar un aspecto mucho más agradable desde el punto de vista estético, y de mejorar la accesibilidad de las personas a la playa.

En cuanto a sus características, destacan su alta resistencia y durabilidad casi ilimitada, así como también su cualidad indeformable, sólida y a la vez flexible. Asimismo, resalta el hecho de que prácticamente no requieren de mantenimiento, ya que no se astillan ni se oxidan, y resisten perfectamente las condiciones ambientales del entorno, como los rayos UV, salitre, etc. Por último, a diferencia de la madera, las pasarelas de plástico reciclado son más manejables y no experimentan putrefacción, a la vez que son más ecológicas, no contaminan, son estériles, antigrafiti y antivandalismo.

Pasarelas de playa con una gran variedad de tamaños y acabados En Abadecom, se pueden adquirir distintos tipos de pasarelas hechas de materiales reciclados. En primer lugar, se las puede encontrar de diferentes medidas según el uso y las necesidades del cliente. Estas pueden ser, por ejemplo, de 1.000 x 1.000 mm (25 kg), 1.200 x 1.000 mm (30 kg), 1.500 x 1.000 mm (38 kg), 2.000 x 1.000 mm (58 kg) y 2.400 x 1.000 mm (70 kg). En cuanto a su diseño, se encuentran disponibles en tres colores, que son el gris natural, marrón y negro.

Finalmente, en cuanto al acabado, este por lo general consiste en una imitación muy realista y natural de la madera, que se integra fácilmente con el entorno. Aun así, la empresa permite también a sus clientes poder elegir el color o el acabado que se desee bajo demanda.