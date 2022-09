¿En qué casos se puede reclamar el capital no utilizado en el seguro de fallecimiento?

Cuando se quiere contratar un seguro de fallecimiento, si el capital incluido en la póliza es insuficiente para ser utilizado para afrontar gastos, los familiares del difunto deberán pagar la diferencia. Sin embargo, en el caso de que estos costes sean inferiores y quede dinero sin gastar, ese capital sobrante debe ser devuelto. A este respecto, existen diferentes prácticas por parte de las compañías aseguradoras en torno a la devolución del capital sobrante. Por esta razón, Seguros Academy ofrece contenido para que los asegurados puedan aprender y decidir sobre este tema.

¿A quién corresponde el capital sobrante del seguro de fallecimiento? Contar con un seguro de fallecimiento, entre otras cuestiones, permite disponer del dinero necesario para afrontar los gastos del entierro. Esto es uno de los principales motivos que llevan a las personas a contratar este tipo de pólizas. En caso de no tener dinero suficiente para pagar el funeral, serán los familiares del difunto los que deberán hacerse cargo de los costes.

Por otro lado, si tras pagar el servicio existe un dinero extra, este es devuelto al beneficiario de la póliza. Algunas aseguradoras exigen conocer a quién se dejará el capital sobrante. No obstante, en los casos en los que no se determina el beneficiario, esa cuantía puede pasar a manos de las personas que tengan acceso a la cuenta bancaria del difunto. En caso de que esto no se lleve a cabo, será recibido por el tomador de la póliza si la persona fallecida no es la responsable de los derechos y obligaciones del seguro.

¿En qué momento pedir la devolución del dinero del seguro de fallecimiento? Aunque existen aseguradoras que no devuelven el capital sobrante, otras compañías liquidan esta cuantía en los meses siguientes de la defunción, una vez facturados los servicios funerarios. Por eso, es importante considerar la actualización anual de los capitales contratados, ya que los costes del entierro pueden encarecerse por distintas circunstancias. Además, antes de acordar el tipo de póliza, se debe tener en cuenta que la liquidación será devuelta basándose en el capital contratado, no a la prima pagada.

Por lo tanto, la devolución del capital sobrante en seguros de fallecimiento dependerá del paquete que ofrezca cada aseguradora, por lo que es recomendable dejar constancia en el testamento del beneficiario de esa suma.

Creado por asesores con más de 65 años de experiencia en el sector, Seguros Academy publica contenido de relevancia para aquellas personas que deseen entender en profundidad la letra pequeña y los aspectos técnicos de este tipo de documentos.