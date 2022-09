SATE Mediterráneo tramita las subvenciones de eficiencia energética Emprendedores de Hoy

Los sistemas de ahorro energético han sido puestos en marcha en únicamente el 0,3% de los edificios en España, según cifras.

Debido a esto, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto en marcha un programa que pretende impulsar la rehabilitación de las residencias y viviendas a través de ayudas o subvenciones de eficiencia energética.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca incentivar la sostenibilidad en la construcción, al disminuir al menos en un 30 % el consumo de energía no renovable de los hogares, así como descarbonizar y reducir en un 7 % el elevado uso de sistemas de calefacción y refrigeración que se registra diariamente.

Las comunidades interesadas en sumarse a este programa deben cumplir una serie de trámites que pueden ser gestionados de una manera más ágil por un equipo de profesionales como SATE Mediterráneo. La empresa se encarga de todo el proceso administrativo y burocrático para que la obra se desarrolle de forma ágil y satisfactoria.

Los requisitos para la solicitud de ayudas de eficiencia energética El programa establece que cualquier persona física o jurídica, propietarios de viviendas, comunidades de propietarios y sus agrupaciones, así como sociedades cooperativas pueden ser destinatarios de estas ayudas.

Para solicitar las subvenciones de eficiencia energética, los interesados deben cumplir una serie de requisitos. En el caso de viviendas unifamiliares, estas deben haberse construido antes de 1996 y debe presentarse un informe técnico previo a la solicitud que demuestre que se necesita su rehabilitación. Además, debe demostrarse que la propiedad se encuentra habitada y que el coste de inversión no supera el valor de mercado de las obras.

En cuanto a las viviendas colectivas, además de cumplir con los dos primeros requisitos previos del apartado anterior, el programa exige que el 70 % de la superficie de la propiedad debe estar destinada al uso residencial, y que el 50 % de las viviendas sea el domicilio habitual de los propietarios, así como que el coste de obras no supere el precio del mercado.

Aunque la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad se encuentra sustentado en el Plan de Vivienda 2018-2021, se ha extendido el plazo para presentar la solicitud hasta el 31 de diciembre de año 2022, por lo que contar con la ayuda de un equipo experto que asesore en el trámite es esencial.

Tramitación de subvenciones de eficiencia energética de la mano de SATE Mediterráneo Con el propósito de impulsar la sostenibilidad en las edificaciones de una, el equipo de profesionales de SATE Mediterráneo se encarga de tramitar todo el proceso administrativo y burocrático de las subvenciones, ocupándose tanto de la introducción de los documentos, hasta hacer un seguimiento de la recepción de las cuantías económicas pertinentes para la realización de la obra.

En caso de tener dudas sobre algún aspecto relacionado con las subvenciones, los usuarios pueden solicitar mayor información sin compromiso, rellenando un formulario en su página web, desde donde brindan un trato personalizado y profesional.



