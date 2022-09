El primer tetrarca, la primera novela del escritor y poeta Gregorio Muelas, se mantiene como uno de los libros más vendidos en la categoría de novela histórica en El Corte Inglés Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 17:22 h (CET)

El autor tiene programadas actividades y presentaciones por todo el territorio. Desde la presentación en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Colón en Valencia, se mantiene como uno de los libros más vendidos de esta cadena comercial en la categoría de novela histórica.

A lo largo de sus más de 300 páginas, El primer tetrarca se adentra en una época bastante desconocida de la historia de Roma, donde la paz dependerá de la unidad del Imperio y donde las traiciones, alianzas, batallas, luchas de poder, sacrificios y encomiendas a los dioses, harán grandes a unos hombres y empequeñecerán a otros.

El gobierno de Diocleciano durante más de veinte años dio origen a un nuevo pacto político denominado ‘tetrarquía’ y al que hace referencia el título. Este emperador se dio cuenta de que el imperio era demasiado grande para ser gobernado por una sola persona y decidió delegar el poder en oficiales competentes que le debieran su ascenso.

Sobre el autor, Gregorio Muelas Gregorio Muelas Bermúdez nace en Sagunto en 1977. Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. Ha realizado los cursos de Doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea. Además, también es especialista en Enseñanza de la Lengua Española y Literatura por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Por otro lado, ejerce la crítica literaria en diversas publicaciones digitales e impresas, como Quimera, Paraíso, Achtung!, Estación Poesía, El coloquio de los perros, Mundiario, etc. Es codirector y editor de CRÁTERA Revista de crítica y poesía contemporánea, miembro de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE) y del consejo editorial de la web Todo Literatura.

Asimismo, ha publicado trabajos de creación e investigación literaria en revistas culturales y universitarias de Argelia, Estados Unidos, Colombia, México, Puerto Rico y Rumanía y ha sido traducido al alemán, inglés, portugués y rumano.

También cabe destacar que ha publicado los poemarios Aunque me borre el tiempo (2010), Un fragmento de eternidad (2014) y Estado de Acedia (2019); el libro de guiones de cine Cuando la aurora le hable al tiempo (2011); los libros de haikus La soledad encendida (2015 y 2021) y A la luz de la flor del almendro (2017), y el libro de crítica y ensayo Polifonía de lo inmanente. Así como puntes sobre poesía española contemporánea (2010-2017) (2017).

Además, ha sido incluido en diversas antologías internacionales, como Cartografías de Orfeo, una antología de joven poesía valenciana (Isla Negra, Puerto Rico, 2014). Finalmente, publica con Olé Libros su primera novela El primer tetrarca (2021) en la colección Cum Sideris de Narrativa.

El primer tetrarca, un libro de historia El primer tetrarca, del autor Gregorio Muelas Bermúdez, combina la ficción con la historia en un trascurso de 302 páginas. Este está ya a la venta en las librerías por un precio de 18 euros.

Para los interesados en este, el autor ha querido escribir una sinopsis: «último cuarto del siglo III d. C. El Imperio romano se encuentra sumido en la anarquía militar. Con una nueva guerra civil en ciernes, surge la figura de un gran estadista, Diocleciano, que será capaz de pacificar el Imperio bajo un nuevo sistema de gobierno, la Tetrarquía. Tras dos décadas de relativa pax, el emperador decide retirarse a su palacio de Spalatum, dejando el poder en manos de su heredero, Galerio. Pero entonces surge en los confines del Imperio otro gran líder, Constantino, primogénito del augusto Constancio, que tendrá que luchar para ser aceptado como miembro de la familia imperial.»

Por otro lado, varias personas de reconocimiento en el sector han querido mostrar su punto de vista a cerca de la nueva obra.

Begoña Vidal Ferreres, en ‘Todo literatura’, ha afirmado que es «un libro que emociona por su gran calidad literaria, en el que se aprecia todo el esfuerzo, dedicación y trabajo de documentación de un autor que ha sabido plasmar página a página, con la belleza del lirismo de sus palabras, paisajes, ambiente, vestuario y personas. Un autor cuyo propósito es ‘hacer hablar a las estatuas y convertir la piedra en carne y hueso’. Ciertamente, lo ha conseguido…»

En la entrevista en ‘El económico’ el autor ha comentado: «Me considero escritor en el sentido más amplio del término. Desde su lanzamiento, la respuesta del público ha sido muy satisfactoria, la novela está funcionando muy bien en librerías, sobre todo en grandes almacenes, El Corte Inglés y FNAC, donde se mantiene en la lista de los libros más vendidos de Novela Histórica. Un momento muy importante para mí fue la firma en la Feria del Libro de Valencia, el pasado mes de octubre. Sin duda, la aceptación del libro y los comentarios positivos de críticos y lectores son un acicate para continuar desarrollando mi faceta narrativa».

Finalmente,

El escritor J. R. Barat ha querido hacer un prólogo al libro. «Tenemos en las manos una obra literaria que nos hace viajar en el tiempo y nos ayuda a conocer de cerca a unos personajes que determinaron con sus vidas el ocaso de Roma. Como se dice en uno de los pasajes del volumen: ‘Tal vez la historia solo sirva para comprender el porqué y el cómo hemos llegado al punto donde estamos o quizás para predecir la suerte de los hechos’.»



