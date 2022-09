¿Cómo incrementar los ingresos hoteleros gracias al upselling?, por Deepupsell Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de septiembre de 2022, 18:26 h (CET)

La fusión del conocimiento humano con la inteligencia artificial está cada vez más presente en múltiples áreas de la gestión empresarial, como un camino hacia nuevas oportunidades de crecimiento.

En el sector de la hotelería, existe una nueva modalidad de machine learning preparada específicamente para potenciar la venta de productos y servicios a los huéspedes durante su estancia.

Se trata de Deepupsell, una tecnología que, a través de la IA facilita la implementación de técnicas de upsell y cross sell por parte del recepcionista en el proceso del check-in.

Con planes exclusivos y servicio adecuado a cada hotel, Deepupsell garantiza rentabilidad y eficiencia con su utilización. Los hoteles actuales están viendo incrementados sus ingresos de alojamiento y pensión un 5% de mediana gracias a esta inteligencia artificial.

¿Cómo aumentar los ingresos hoteleros gracias al upselling? Las soluciones de machine learning predictivo de Deepupsell están diseñadas para convertirse en el aliado perfecto del Front Desk, especialmente porque esta herramienta digital no requiere de ningún set up ni mantenimiento y está preparada para integrarse con cualquier PMS del mercado.

A partir de la interacción directa entre Deepupsell y el PMS, la inteligencia artificial accede a la lectura de ventas y reservas pasadas, para aprender y detectar patrones de comportamiento de los huéspedes, lo que le permite determinar las probabilidades de up y cross-selling de las reservas futuras.

La finalidad de esta herramienta tecnológica es calcular la probabilidad de que cada huésped compre algún producto o servicio adicional del hotel durante el proceso de check-in, como un cambio de pensión alimenticia, una habitación superior o cualquier producto accesorio que mejore su estadía.

Esta información probabilística es transmitida directamente en la ficha de reserva del PMS al recepcionista, quién será el encargado de ofrecerle a cada cliente el producto o servicio acorde mientras realiza el check-in, tras la evaluación de su patrón de comportamiento.

El método revolucionario de Deepupsell Mientras el equipo humano del Front Desk es el responsable de formalizar la venta a través de una interacción real con cada huésped, la IA de Deepupsell es la que garantiza el up y cross sell exitoso a través de la detección de los productos más acordes a cada huésped.

Esta evaluación se realiza con toda la información del PMS, en función del patrón de reserva de los clientes, ya sea con anticipación o no, que sean muchos o pocos ocupantes, o por el tipo de hospedaje solicitado, entre otros muchos factores.

En un principio, la herramienta ofrece una base de conocimiento global, mientras el machine learning va aprendiendo día a día y adaptándose a los clientes y el equipo de cada hotel en particular.

Con un informe completo de gestión, la herramienta provee un reporting avanzado para controlar el desempeño de cada miembro del equipo y los resultados obtenidos.

Deepupsell es la tecnología preparada para conocer las necesidades de cada huésped, facilitando al recepcionista la posibilidad de brindar un servicio personalizado que mejore su estadía e incremente los ingresos del hotel.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas The Abundance Babe, la coach para trabajar la abundancia ¿Cuáles son las ventajas de PRO-CONECTA? Demostrar la validez legal de las capturas de pantalla en el ámbito legal con Globátika Lab Urbànima, una marca de zapatos que apuesta por la inclusión Estor Enrollables Transparente PVC y las amplias funciones que puede proporcionar en el lugar, en Estoresamedidabaratos.com