Cómo contratar el mejor seguro de moto

lunes, 5 de septiembre de 2022, 17:57 h (CET)

La motocicleta es un vehículo con mucha presencia en las ciudades españolas, gracias a las ventajas que representa en la movilidad urbana. Sin embargo, toda motocicleta, más allá de sus características mecánicas o el tipo de licencia que requieran, está obligada a contar con un seguro de responsabilidad civil.

Estos seguros, no obstante, ofrecen diferentes términos de cobertura y no presentan tarifas estandarizadas, lo que, generalmente, complica la elección de un seguro adecuado a los propietarios de estos vehículos. Frente a esta situación, Seguros Generales aporta una ágil y efectiva solución, a través de su comparador de seguros de moto.

Cotizar un seguro de moto con esta herramienta Conseguir un seguro de moto adecuado puede ser un desafío complejo, dado que las aseguradoras ofrecen diferentes pólizas y tarifas, según aspectos como el modelo del vehículo, el tipo de licencia que requiere, potencia, provincia de residencia, historial de siniestralidad y otros riesgos asociados a estos factores. El comparador de seguros de moto es una herramienta que permite cotizar diferentes pólizas de seguros de moto, emitidas por las principales aseguradoras del mercado, para poder contrastar sus precios y cobertura, a fin de seleccionar el seguro de moto más completo, económico y adecuado para cada usuario.

El comparador de seguros de moto online es totalmente gratuito, de acceso abierto y uso sencillo. Cada usuario puede cotizar su seguro de moto a partir de la marca y modelo de su motocicleta, junto con los datos de su matrícula y otros datos, en solo unos instantes. El comparador de seguros de moto utiliza buscadores conectados con las principales aseguradoras del país, para presentar sus diferentes planes, precios y términos de cobertura, a fin de ayudar a los usuarios a conseguir la mejor oferta en su seguro de moto.

¿Qué aspectos se deben considerar para comprar una moto en España? Antes de adquirir una motocicleta, es importante conocer los requerimientos para conducirla, como los tipos de carnet que requieren según sus características. La licencia tipo AM, la más básica, se puede sacar desde los 15 años y abarca ciclomotores con una cilindrada límite de 50 cm³. El carnet tipo A1 se puede obtener a partir de los 16 años, incluye motos con hasta 125 cm³ de cilindrada, una potencia máxima de 15 CV / 11 kW, y una relación max. 0,1 kW/Kg entre peso y potencia. En el tipo A2, la potencia máxima es de 48 CV / 35k W, y la relación de peso y potencia es de máx. 0,2 kW/Kg, mientras que la edad mínima es de 18 años. La licencia tipo A, finalmente, aplica para motos sin límite de potencia, cilindrada o relación entre peso/potencia, pero su edad mínima es de 20 años y es imprescindible tener 2 años de experiencia previa con la A2.

Al igual que las licencias, las pólizas de seguros de moto aplican diferentes tarifas y términos de cobertura según diversos factores. En Seguros Generales, el comparador de seguros de motos permite evaluar todos estos aspectos, así como las diferentes tarifas y cobertura de las opciones de seguro, con lo cual, escoger la mejor opción para su moto le resulta mucho más sencillo a los usuarios.



