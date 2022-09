¿Cómo puede ayudar la Reflexología Evolutiva si resulta difícil conciliar el sueño? Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de septiembre de 2022, 17:55 h (CET)

La privación o mala calidad del sueño pueden causar una larga lista de problemas físicos y psicológicos que incluyen deterioro de la memoria, confusión, depresión, enfermedades cardíacas y aumento de peso.

No obstante, una parte considerable de la población mundial presenta problemas para dormir. Por esta razón, ha aumentado la solicitud de tratamientos como la reflexología. Esta última es una técnica de regulación del sueño no invasiva, aplicada por profesionales de la Reflexología Evolutiva en el centro Personality Reflexology, que ayuda a combatir los trastornos asociados con el descanso y otras molestias que impiden alcanzar el bienestar.

¿Cómo puede ayudar la Reflexología Evolutiva a regular el sueño? La Reflexología Evolutiva es una ampliación de la reflexología tradicional que trabaja tanto la parte física como emocional y en la Reflexolgia Evolutiva no solo se tratan ambas vertientes, sino también la forma en la que la persona está viviendo esa situación, la forma en la que la persona gestiona su situación de incomodidad o insomnio (los trastornos pueden presentar causas y una sintomatología diferente en cada persona) aplicando presión en puntos claves del cuerpo. El tratamiento se suele concentrar en los pies, los cuales cuentan con casi 15.000 terminaciones nerviosas conectadas directamente al cerebro. También se puede aplicar a través de las manos y enseñar automasaje.

Técnica de regulación del sueño En centros como Personality Reflexology se dedican a evaluar y aliviar los problemas físicos, mentales o emocionales que impiden el descanso del individuo. A través de la técnica de la Reflexología Evolutiva se ofrece al cliente una forma útil para conseguir un equilibrio entre lo físico y lo emocional y lograr un sueño saludable.

Cada persona presenta unas características determinadas y la falta de conciliación del sueño puede deberse a razones muy diferentes. Los profesionales de Personality Reflexology como Rafi Tur aplican esta técnica a cada persona de manera única y personalizada. Por ejemplo, no trabajan igual con un hombre que con una mujer, ya que las hormonas que presenta cada uno de ellos son específicas y deben tenerse en cuenta al llevar a cabo esta técnica.

Personality Reflexology es un centro compuesto por profesionales cualificados en varias áreas de las terapias naturales. Cuentan con cerca de 30 años de experiencia en las terapias complementarias, brindando servicios para mejorar la calidad de vida. Asimismo, ofrecen formación profesional para quienes deseen aprender este tipo de tratamientos.



