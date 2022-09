Despedidas de solteros en Salou, de la mano de La Millor Farra Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de septiembre de 2022, 17:46 h (CET)

Desde la empresa La Millor Farra, especializada en despedidas de soltero en Salou y en Tarragona, informaron que las novedades introducidas han sido todo un éxito.

La firma organizadora de celebraciones se refiere específicamente al cambio de localización de algunos de sus eventos más solicitados. Ahora cuentan con espacios más adecuados y que invitan al disfrute.

Sus programas La Isla de las Despedidas y Humor Azul se realizan desde este año en un macrocomplejo con capacidad de hasta 1500 personas. Las instalaciones poseen dos zonas de cemento bien acondicionadas, con vestuarios y otras comodidades que permiten una gran versatilidad.

¿Qué actividades se ofrecen para las despedidas de solteros en Salou? Los representantes de la firma informaron que para este 2022 decidieron aprovechar la culminación de las restricciones para reestructurar su catálogo de actividades. Buena parte de las renovaciones se aprecia en su actividad de yincana Humor Azul. Según la firma, se basa en la actividad Humor Amarillo, pero ahora llevada más al extremo. Los participantes pueden elegir entre 10 juegos y pruebas totalmente originales.

Para los que prefieren la fiesta está el Catamarán Sunset en el que los invitados disfrutarán de muchas actividades mientras navegan por la Costa Dorada. El programa ofrece baños en alta mar, bronceado en las redes del barco, bailes y música. Además, existe la posibilidad de compartir con otros grupos de amigos en el mismo barco.

Otra de las alternativas existentes es la discoteca del Castillo de las Despedidas de Salou. Allí, los invitados pueden disfrutar y compartir un buen rato después de una suntuosa cena. Para ello, La Millor Farra propone 4 ambientes diferentes donde hay actuaciones, fiestas y actividades para adultos.

Conocer paquetes de actividades para los eventos El equipo de organizadores de La Millor Farra indicó que no solo se han enfocado en la apertura de espacios y la incorporación de actividades. También han trabajado para ofrecer más alternativas en torno a sus paquetes de servicios. Aseguran que en el verano de este 2022 siguen teniendo los mejores packs para sus clientes.

Para la gente que quiere organizar una despedida de soltero en Salou y no tener que preocuparse por nada, la empresa ofrece packs integrales. En ellos, todo lo necesario para una velada inolvidable está incluido. Los paquetes contienen en un mismo precio actividades especiales, cenas temáticas, alojamiento en Salou y transporte.

Explican que los packs ofrecen la ventaja de que se pueden seleccionar los elementos que se desean incluir y todos ofrecen descuentos en sus precios. Si la persona no desea someterse a la tarea de elegir los componentes del pack, el equipo de La Millor Farra ya dispone de 6 que están predefinidos. De esta manera, el responsable de la celebración solo debe indicar el número de invitados.



