Calcular el valor de una vivienda totalmente gratis, de la mano de Homebee

Cuando se quiere vender una propiedad, valorar una vivienda es un aspecto fundamental. Cuando no se conoce el precio que esta tiene en el mercado, el propietario puede poner una cantidad muy elevada que hará que sea muy difícil encontrar un comprador o, por el contrario, una muy baja que le generará pérdidas.

En ese sentido, pensando en las necesidades de los clientes, la startup Homebee permite calcular el valor de una casa, piso, apartamento, etc. totalmente gratis. Además, una vez que los usuarios obtengan la información, pueden recibir la ayuda necesaria para vender su propiedad entre particulares, sin exclusivas y sin tener que pagar costosas comisiones.

Valorar una vivienda con Homebee Homebee es una empresa de servicios en línea cuyo objetivo principal es ayudar a las personas a vender sus propiedades. Uno de sus servicios más destacados es el de valorar una vivienda y lo harán de forma gratuita por un tiempo limitado. Para llevar a cabo este proceso, los interesados deben acceder a la plataforma de la compañía y rellenar un formulario con algunos datos personales. Una vez que se envíe el formulario, el equipo de especialistas se pondrá en contacto con ellos para proceder a realizar la valoración de los inmuebles.

Tasar una vivienda es necesario para saber las condiciones constructivas y urbanísticas, para evitar conflictos entre vendedores y compradores, para evitar alteraciones de precios en el mercado y para agilizar el proceso de venta. Además, tener una tasación es algo que genera tranquilidad a todas las partes involucradas.

El valor de una propiedad depende de muchos factores, entre ellos la localización, el tamaño, el estado interno de cada una de las áreas, la cantidad de servicios próximos a la vivienda, las reformas que se hayan realizado, las viviendas que están actualmente a la venta y que compiten con la suya y las propiedades similares que se han vendido recientemente. Una buena valoración determina cuánto el mercado actual está dispuesto a pagar por una propiedad que está a la venta. Mientras más se acerque el precio de venta de una propiedad al precio recomendado por una valoración profesional, más rápido se venderá la propiedad.

Homebee ayuda a vender una propiedad En Homebee no solo valoran su vivienda, sino que también permiten a los propietarios vender sus propiedades por una tarifa fija que solo se paga una vez concretada la venta. También pueden optar por el plan Homebee Flexible, en el que se paga una suscripción mensual de 49 euros sin permanencia, para anunciar una propiedad en más de 150 portales inmobiliarios y contar con un filtro de llamadas de los potenciales compradores. El plan Homebee Flexible Plus de 89 euros incluye todo lo que tiene el plan Homebee Flexible y además una campaña profesional de pago en redes sociales, para promocionar la venta de su propiedad en Facebook e Instagram. Al suscribirse a uno de estos planes, no se tendrá que pagar más que la tarifa mensual durante el tiempo en que se comercialice la propiedad, sin comisiones adicionales ni letras pequeñas. Para mayor información es necesario acceder a la página web de la empresa.