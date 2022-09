Apertura del primer salón de belleza de G. Bar en Madrid el próximo 8 de septiembre

Uno de los cambios en el mundo de la belleza está vinculado al surgimiento de los bares de belleza, espacios que, desde la decoración y el diseño, rompen con el estilo convencional de los típicos salones de belleza para brindar una experiencia diferente. Este sector ha sufrido múltiples transformaciones durante los últimos años.

Con el objetivo de promover esta iniciativa en España, la cadena G. Bar, que cuenta con 38 franquicias en 13 países, llevará a cabo la apertura del primer bar de belleza en Madrid, en Goya 103, el próximo 8 de septiembre.

Salones de belleza modernos G.Bar fue fundada en 2015 en Ucrania y, en la actualidad, se ha extendido a países como Polonia, Estados Unidos, Chipre, Estonia entre otros. Desde su fundación, la marca ofrece servicios de make up, hair y nail, lo que incluye el nail art exclusivo de uñas, maquillajes y peinados únicos.

Además, la marca cuenta un G.Bar móvil para festivales y eventos. Se trata de su contenedor rosa ‘Beauty Inside’ que ha estado presente en los festivales más importantes de Madrid, tales como el Tomavistas, Love The 90’s y Love the Tuenti’s, etc. Durante dichos eventos, ofrecen su wow-service, que implica la realización de looks integrales con trenzas de colores, glitter y los eyeliner de moda.

Por otra parte, la empresa tiene con una propuesta denominada G.Support, un proyecto de apoyo a las mujeres ucranianas, que incita a regalar un voucher para realizarse manicuras, cortes de pelo, coloraciones y acceder a un servicio completo de cuidado y belleza a las refugiadas ucranianas sin recursos. Las interesadas en otorgar este obsequio a otra mujer simplemente tienen que completar un formulario en la página web con sus datos y el valor del certificado que se desea obsequiar. El resto del trabajo lo realizará el equipo de G.Support.

G.Bar, un sitio para todos Además de ser la tendencia en servicios de beauty y recorrer festivales y eventos, G.Bar también se ha convertido en el sitio favorito de niñas y niños que lo eligen para que esté presente con sus looks en cada uno de sus cumpleaños. Asimismo, miles de novias ya eligieron G.Bar para hacerse el make up y el peinado de su boda con el estilo especial la marca.

G.Bar es una marca internacional sólida, con un conjunto de estándares establecidos, con una red de socios leales, un software de gestión propio y una app para realizar reservas de manera sencilla y sin inconvenientes. De esta forma, G.Bar se ha convertido en una de las cadenas de bares de belleza más grandes de Europa y, próximamente, desembarca con su primer salón en Madrid.