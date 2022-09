La empresa Abadecom ofrece un proyecto de construcción modular ecológica Emprendedores de Hoy

La construcción modular ofrece una gran eficiencia energética y tiene un impacto muy reducido en el medioambiente.

Sin embargo, la empresa Abadecom ha decidido llevar estas ventajas mucho más allá, mediante un proyecto de construcción modular ecológica sin precedentes.

El proyecto promete sobresalir notablemente en términos como eficiencia energética y autosuficiencia, al punto de no necesitar redes eléctricas, sanitarias o hidráulicas. Este modelo de construcción sostenible es la propuesta de la empresa para ofrecer a las personas una manera económica, eficiente y totalmente funcional de vivir en una casa totalmente amigable con el medioambiente.

Construcción modular con el mínimo medioambiental Abadecom es una compañía española que durante años se ha dedicado a la fabricación, comercialización y exportación de una gran variedad de productos hechos a base de materiales 100 % reciclados. La empresa también es la responsable de la creación del proyecto EcoModular, una iniciativa de construcción sostenible modular con una gran flexibilidad para adaptarse prácticamente a cualquier clima. No obstante, su principal característica diferenciadora de cualquier otra construcción modular, es el uso de materiales 100 % reciclado y reciclable. Estas características hacen que este sistema modular sea autosostenible, con un mínimo impacto en el medioambiente y siendo capaz incluso de permanecer aislado de redes eléctricas. Por otro lado, su diseño también es capaz de adaptarse a distintas tipologías arquitectónicas, además de que funciona perfectamente para quienes buscan una solución habitacional tanto temporal como permanente. Pero, indudablemente, su mayor ventaja está en su facilidad de instalación, ya que su estructura prefabricada permite su montaje in situ reduciendo el tiempo de construcción y su impacto en el ecosistema adyacente.

La importancia de cumplir con el plan de sostenibilidad Uno de los compromisos de Abadecom tiene que ver con la economía circular y con los objetivos de desarrollo sostenible del Plan de la ONU 2030, así como también con el generar una mayor conciencia ecológica y cultura medioambiental. Por esta razón, en el sistema del proyecto EcoModular se utiliza solo material reciclado y capaz de volver a reciclarse, además de energías renovables para una huella medioambiental mínima en todos los aspectos. Todo esto, sin prescindir de la funcionalidad y la calidad en la construcción, por lo que sus materiales exteriores son perfectamente capaces de soportar prácticamente todo tipo de factores climáticos como rayos UV, calor, frío, nieve, lluvia, etc.

El proyecto Abadecom es, en definitiva, una propuesta interesante que apuesta por un futuro ecológico, un medioambiente más limpio y un mejor planeta para las nuevas generaciones. El objetivo es crear en ellos el deseo de vivir de manera sostenible, sin comprometer la integridad del medioambiente.



