Rescue Gel Arnica, un producto natural para aliviar el dolor muscular y articular, por FvDirect

martes, 6 de septiembre de 2022, 16:48 h (CET) FvDirect, tienda online de productos naturales para el dolor, presenta el Rescue Gel Arnica 3 + 1 de regalo, un remedio natural para el dolor articular y muscular El Rescue Gel Arnica 3 + 1 de regalo representa una solución rápida y natural para el dolor de miles de españoles. Y es que cada vez más personas acuden a los servicios sanitarios para poner solución a uno de los problemas de salud que se dan en España con mayor frecuencia: el dolor muscular articular.

Las causas de esta dolencia pueden ser muy diversas: van desde afecciones como la artrosis, la artritis reumatoide, la gota, la tendinitis, etc, hasta estilos de vida donde predomina la inactividad y el sedentarismo.

Sedentarismo y dolor

La vida del ser humano ha estado vinculada al movimiento desde siempre. Un cuerpo activo se asocia a un cuerpo sano, puesto que la actividad es sinónimo de vida y de salud. El sedentarismo puede originar no sólo una pérdida continuada de masa muscular, sino que además puede representar una molesta fuente de dolor muscular articular.

España, es un claro ejemplo de país donde más de un tercio de su población se ve afectada por un estilo de vida sedentario, con todo lo que la inactividad física puede conllevar.

Rescue Gel Arnica para calmar el dolor

FvDirect, tienda online de productos naturales, recomienda el uso de ingredientes naturales para el tratamiento tópico del dolor, productos como el Rescue Gel Arnica 3 + 1 de Regalo, un gel para el masaje corporal en roll on Aloe Vera que coadyuva en el tratamiento del dolor muscular y articular. Una alternativa natural muy apreciada por su efecto inmediato, que se emplea tanto para dolores leves, como para golpes, contracturas, torceduras, así como en muchas otras fuentes de dolor o afecciones crónicas como las producidas por la artritis y la artrosis.

Este gel a la arnica y harpagofito también puede utilizarse preventivamente, recomendándose su empleo y aplicación antes de la práctica del deporte. Su inmediata acción calmante y sus efectos antiinflamatorios naturales musculares hacen del Rescue Gel un producto idóneo para para la prevención de todo tipo de lesiones relacionadas con la actividad física deportiva, como son: los calambres, las agujetas o las contracturas. Resulta también muy efectivo en el tratamiento de hematomas, esguinces y contusiones, así como para aliviar el dolor cervical y el dolor de espalda.

Otra de las múltiples aplicaciones del Rescue Gel es para aliviar la irritación de la piel originada por la picadura de insectos, reduciendo la inflamación rápidamente. Las propiedades de las hierbas balsámicas que lo componen hacen también del Rescue Gel un efectivo remedio para descongestionar las mucosas, facilitando la respiración en las horas de sueño tras una aplicación en el pecho.

Rescue Gel Arnica 3 + 1 de Regalo

FvDirect lleva comercializando el Rescue Gel Arnica desde hace más de una década, por ser recomendado no sólo por miles de usuarios satisfechos, sino por ser empleado por especialistas del sector como un ungüento de gran efectividad en el alivio de dolores de las articulaciones y musculares: "Todos son ventajas al emplearse productos con ingredientes naturales, dado que carecen de contraindicaciones, pudiendo ser usado cuantas veces se necesite, aunque el fabricante recomienda una aplicación del Rescue Gel tres veces al día para una mayor efectividad. Los usuarios de este gran producto pueden beneficiarse nuevamente de la oferta: Rescue Gel Arnica 3 + 1 de Regalo con la que ahorrar un 25% con el importante descuento efectuado. FvDirect es una empresa familiar en la que primamos la calidad de los productos y la atención personalizada. Contamos con envíos urgentes 24 horas para que nuestros clientes puedan tener sus productos en sus casas lo antes posible" señala Rut Llavería, propietaria de FvDirect.

